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Выделенные трамвайные пути на улице Агеева: водители «оценили», активисты осудили

Выделенные трамвайные пути на улице Агеева: водители «оценили», активисты осудили

За выходные несколько автомобилей попали в новую автоловушку в центре Тулы.

Две недели назад завершился ремонт улицы Агеева. Администрация отметила: «По окончании работ трамвайный путь на улице Агеева стал выделенным. Это позволит увеличить скорость проезда общественного транспорта и минимизировать простои из-за ДТП». 

Однако нововведения автомобилисты не оценили. За последние дни несколько легковушек угодили в ловушку.

— Незаметные бордюры и «овраг» посередине дороги — уникальный проект дороги XXI века для крупного города, — пишут активисты «Народного фронта». — Там, где раньше был асфальт по всей дороге, теперь его нет, а трамвайные пути просто оградили бордюром. Улица Агеева оживленная, и каждый день утром и вечером по ней едет большое количество машин и трамваев. 

— На данном фото машина не заметила бордюр, заехала на него и «села». Три трамвая стояли, оставив людей без возможности добраться до дома. «Народный фронт» обратился в администрацию Советского района города Тулы с просьбой огородить трамвайные пути или сделать выше бордюр, чтобы такой ситуации больше не случилось. 

Обсудили решение о выделенных трамвайных путях и активисты «Свободной Тулы»:

— В прессе пишут: «Специалисты рассчитывают, что это поможет общественному транспорту развивать оптимальную скорость и снизить количество простоев из-за аварий другого вида транспорта на дороге».
Хочется услышать от этих специалистов: как «выделенка» в 700 метров на протяжении всего маршрута 12-го трамвая, который составляет 12 км, поможет этому трамваю развивать оптимальную скорость?

«Выделенка» трамваям нужна, но в центре, там где минимум 4 полосы для движения автомобилей, именно там трамвай простаивает в пробке вместе со всем остальным транспортом. А делать подобный проект на участке улицы протяженностью в 38 попугаев и шириной в одну обезьяну поистине «гениальная» идея.

Пофантазируем: автомобиль А врезается в автомобиль Б на этом участке дороги. Объехать их по обочине невозможно. Куда полезет автомобиль В объезжать? Правильно, по рельсам. И застрянет там на 100%, парализовав движение трамваев. За что боролись, на то и напоролись.

Кажется, что подобные решения продиктованы не логикой, а отсутствием денег на полноценный ремонт. А прикрытием этого отсутствия является универсальная фраза: «Специалисты рассчитывают».

А что вы думаете, друзья-автомобилисты, о «выделенке» на Агеева?

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Автор:
сегодня, в 15:35 +7
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Тула

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