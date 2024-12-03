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Депутаты областной Думы посетили «Дом моих возможностей»

Депутаты областной Думы посетили «Дом моих возможностей»

В Международный день инвалидов парламентарии пообщались с коллективом и подопечными социального учреждения.

В нашем регионе по-своему уникальный Центр сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями здоровья появился в 2022 году. С просьбой о создании подобного учреждения к руководству региона обратились туляки.

Основная цель «Дома» – адаптировать к самостоятельной жизни. Здесь постояльцы учатся готовить, стирать, убираться, ходить в магазины, больницы, да и просто ориентироваться по городу. Специалисты Центра делают все возможное, чтобы после прохождения обучения воспитанники смогли максимально полноценно обустраивать свою жизнь.

Заведующий отделением Феликс Джабаров рассказал депутатам, что сейчас в учебно-тренировочном доме проживают 22 человека, всего же здесь могут разместиться 28. Возраст постояльцев от 18 до 44 лет. Живут они в специально обустроенных комнатах со всеми необходимыми бытовыми предметами. Есть и кухня, где каждый подопечный обязательно готовит. Досуг тоже разнообразный, на территории учреждения разбит небольшой фруктовый сад, а также обустроены теплицы для овощей. В сезон они выращивают помидоры, огурцы, перец. Из собранного урожая делают даже заготовки на зиму.

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Также в «Доме моих возможностей» организованы мастерские, где подопечные своими руками изготавливают свечи, мыло, украшения из бисера, делают глиняные изделия, шьют. Также активно занимаются волонтерской деятельностью и помогают бойцам специальной военной операции. Они делают сухой душ и плетут маскировочные сети. Кстати, совсем недавно в учреждении появился специальный станок для плетения.

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После знакомства с работой Центра депутаты областной Думы и директор департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами и инвалидами министерства труда и социальной защиты региона Нина Егорова встретились с его коллективом.

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Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина поблагодарила специалистов за неустанный труд, открытые сердца и огромную заботу о тех, кто нуждается в защите и помощи. В знак признательности она вручила им Благодарственные письма.

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– Сегодня Международный день инвалидов. Эта дата призывает всех дополнительно обратить внимание на то, что рядом с нами живут люди с особой судьбой и потребностями. У них потрясающая сила воли, которая несмотря на все ограничения здоровья и трудности, помогает им ставить цели и их достигать. И в этот день еще раз хочется сказать спасибо специалистам, которые работают с такими людьми, делают их счастливее, учат чему-то новому и при этом вкладывают в дело всю свою душу, – сказала Марина Викторовна.

Марина Левина также подчеркнула, что Тульская областная Дума предметно работает над регулированием законодательства на региональном уровне в плане социальной поддержки граждан с особыми потребностями.

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Депутаты тесно сотрудничают с «Домом моих возможностей». В учреждении они частные гости. Неоднократно оказывали помощь в плане приобретения необходимой техники или спортивного инвентаря, проводили совместные субботники. И сегодня приехали тоже с подарками. По инициативе председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского для воспитанников «Дома моих возможностей» приобретена индукционная варочная поверхность, а также решен вопрос со сложным ремонтом дорогостоящей коляски одного из воспитанников.

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Директор Тульского областного центра реабилитации инвалидов Елена Верхорубова, в свою очередь, поблагодарила депутатов за постоянную поддержку. И подчеркнула, что любая помощь всегда идет на пользу. Об этом говорят и цифры. Так, например, почти 95 % людей, которые прошли обучение в учреждении имеют положительную динамику. 11 человек после выпуска поступили для дальнейшего обучения в техникумы, а 22 – трудоустроились.

Депутат Андрей Тихонов, как медик, отметил, что подобные учреждения играют огромную роль для человека с ограниченными возможностями здоровья.

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– Здесь создана очень хорошая обстановка. Ведь не каждый родитель самостоятельно может правильно адаптировать своего ребенка к определенным житейским ситуациям. Специалисты знают, как подобрать подход и на чем сделать акцент. Например, бисероплетение или лепка развивают мелкую моторику, но не каждый занимается этим в домашних условиях. И то, что они постоянно находятся в социуме, общаются – это дополнительная и важная реабилитация, – подчеркнул Андрей Игоревич.

Мнение своего коллеги разделил и депутат Дмитрий Андросов, по его словам, подобные Центры нужно расширять.

– За два с половиной года обучение здесь прошли больше 80 человек. Для многих он стал вторым домом, куда неоднократно хочется возвращаться. Люди обрели друзей, наставников, у них появились новые увлечения. Несомненно, нужно продолжать работать в данном направлении: расширять категории подопечных, открывать новые филиалы, – сказал Дмитрий Александрович.

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В завершении депутаты и коллектив учреждения договорились о новой встрече, которая уже пройдет на площадке областной Думы.

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