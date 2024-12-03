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Улицу Пушкинскую полностью откроют для движения только через полгода

Улицу Пушкинскую полностью откроют для движения только через полгода

Об этом сообщила администрация Тулы.

С 3 августа закрыто движение на участке ул. Пушкинской от ул. Пирогова до ул. Колетвинова. Закрыть закрыли, а сроки не обозначили. Вопрос подняли туляки.

— Почему на ул. Пушкинской до сих пор ограничено движение транспорта. Когда откроют нормальное движение? — спросил Степан Антонов во время прямого эфира с главой администрации города.

Администрация города Тулы ответила:

— На ул. Пушкинской на участке от ул. Пирогова до ул. Колетвинова в настоящее время проводятся работы по временному присоединению строящихся многоквартирных домов к инженерным коммуникациям. Движение организовано по временной схеме. Пропускная способность прилегающих территорий удовлетворительная.

Открытие движения планируется в начале 3-го квартала 2025 года.

Ранее сообщалось, что для проведения реконструкции инженерных коммуникаций с 3 августа на участке ул. Пушкинской от ул. Пирогова до ул. Г. Успенского будет запрещено движение всех видов транспорта.

Во время ограничения движения туляки могут использовать следующие объездные пути:

  • к ул. Оборонной (ул. Пушкинская — ул. Пирогова — ул. Гоголевская — ул. Г. Успенского — ул. Колетвинова);
  • к пр. Ленина (ул. Колетвинова — ул. М. Смирнова — ул. Пирогова — ул. Пушкинская).

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