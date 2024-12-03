Пьяная жительница Тульской области убила сожителя, который запретил ей веселиться

В городе Щекино возбуждено уголовное дело по факту убийства женщиной сожителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации Myslo, 29 ноября 33-летняя пьяная обвиняемая поссорилась с сожителем. Тот в грубой форме велел ей отправиться домой с вечеринки, а женщина хотела продолжить веселье. Парочка поссорилась и мужчина толкнул благоверную. В ответ та ударила его ножом в шею. Мужчину отвезли в больницу, на следующий день он умер.

В настоящее время обвиняемой предъявлено обвинение, она находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.