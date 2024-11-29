  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Города и районы Тульской области получат новые названия: губернатор подписал законы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Города и районы Тульской области получат новые названия: губернатор подписал законы

Города и районы Тульской области получат новые названия: губернатор подписал законы

Нормативную базу региона приводят в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Теперь наименование муниципальных образовани будет содержать сведения об их статусе (городской округ, муниципальный район, городское (сельское) поселение). Сам статус муниципальных образований остался прежним, их границы не изменились. 

Что важно:

  • При изменении названий муниципальных образований меры социальной поддержки для жителей региона продолжают действовать в прежнем объеме. 
  • Новые названия муниципальных образований не потребуют переоформления документов, в том числе о праве собственности на имущество, землю, а также изменения паспортных данных.

О переименовании Myslo подробно писал здесь и здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:45 −2
Другие статьи по темам
Событие
переименованиереформа
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
44 млрд рублей на эскроу-счетах: в Тульской области жилье в новостройках всё еще востребовано 
44 млрд рублей на эскроу-счетах: в Тульской области жилье в новостройках всё еще востребовано 
На соревнованиях по стрельбе пуля отрикошетила в лицо девочки
На соревнованиях по стрельбе пуля отрикошетила в лицо девочки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.