Города и районы Тульской области получат новые названия: губернатор подписал законы

Нормативную базу региона приводят в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Теперь наименование муниципальных образовани будет содержать сведения об их статусе (городской округ, муниципальный район, городское (сельское) поселение). Сам статус муниципальных образований остался прежним, их границы не изменились.

Что важно:

При изменении названий муниципальных образований меры социальной поддержки для жителей региона продолжают действовать в прежнем объеме.

Новые названия муниципальных образований не потребуют переоформления документов, в том числе о праве собственности на имущество, землю, а также изменения паспортных данных.

О переименовании Myslo подробно писал здесь и здесь.