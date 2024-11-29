На соревнованиях по стрельбе пуля отрикошетила в лицо девочки

В Плавске на районных соревнованиях по стрельбе произошел инцидент: пуля из пневматической винтовки отрекошетила от стены и попала в область глаза 14-летней девочки.

Оценку соблюдению организаторами технических правил безопасности и правил по конкретным видам стрельбы теперь дадут прокуроры: прокуратура Плавского района организовала проверку. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства, регламентирующего организацию и проведение спортивных соревнований для несовершеннолетних по стрельбе. По результатам проверки при наличии оснований примут исчерпывающий комплекс мер реагирования.