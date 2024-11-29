  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На соревнованиях по стрельбе пуля отрикошетила в лицо девочки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На соревнованиях по стрельбе пуля отрикошетила в лицо девочки

На соревнованиях по стрельбе пуля отрикошетила в лицо девочки

ЧП случилось 28 ноября в Плавске Тульской области.

В Плавске на районных соревнованиях по стрельбе произошел инцидент: пуля из пневматической винтовки отрекошетила от стены и попала в область глаза 14-летней девочки.

Оценку соблюдению организаторами технических правил безопасности и правил по конкретным видам стрельбы теперь дадут прокуроры: прокуратура Плавского района организовала проверку. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства, регламентирующего организацию и проведение спортивных соревнований для несовершеннолетних по стрельбе. По результатам проверки при наличии оснований примут исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:28 0
Другие статьи по темам
Событие
стрельбарикошет
Место
Тульская областьПлавск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В областную больницу поступил новый аппарат МРТ
В областную больницу поступил новый аппарат МРТ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.