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Тулякам не придется менять документы из-за изменения наименований городов и районов
Фото из архива Myslo.ru.

Тулякам не придется менять документы из-за изменения наименований городов и районов

В правительстве Тульской области пояснили для чего принимаются изменения наименованиц

Проекты законов об установлении границ и смене наименований всех районов и МО региона с 1 января 2025 года внесены в региональную Думу и опубликованы на сайте регионального парламента. 

В правительстве Тульской области пояснили, что проекты поправок подготовлены в рамках исполнения требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в редакции от 1 мая 2019 года. Он определяет четкие правила того, как именовать то или иное муниципальное образование: «наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование».

«Для жителей населенных пунктов эти документы не повлекут никаких изменений. Паспорта, свидетельства на собственность и прочие документы не придется менять — в проектах отмечается, что нововведения не влекут изменения границ существующих МО, изменение их статуса или создание вновь образованных МО. Даже если сельские поселения получают статусы городских округов, как например МО рабочий поселок Новогуровский станет „городским округом рабочим поселком Новогуровским“, жители сохранят все льготы, положенные им в данном населенном пункте», — пояснил собеседник издания.

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сегодня, в 19:48 +1
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