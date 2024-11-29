44 млрд рублей на эскроу-счетах: в Тульской области жилье в новостройках всё еще востребовано 

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

На начало октября в регионе открыто 10,9 тыс. счетов, на которых хранятся деньги дольщиков. На счетах размещено более 44 млрд рублей.

За время действия механизма проектного финансирования раскрыто 13 тыс. эскроу-счетов по завершенным проектам. Это значит, что столько квартир сдано в эксплуатацию. Банки перечислили застройщикам 53,6 млрд рублей.

При проектном финансировании строительства права покупателей жилья в строящихся объектах защищены. Деньги дольщиков хранятся в банках и застрахованы государством на сумму до 10 млн рублей. Строительная компания получает их только после сдачи дома в эксплуатацию.

Девелоперы возводят дома за счет собственных или заемных средств. На начало октября в регионе с банками было заключено 117 кредитных договоров на сумму 102,4 млрд рублей, отметили в тульском отделении Банка России.