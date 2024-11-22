  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Волейбольная «Тулица-2» разгромила «Динамо» в заключительном матче домашнего тура - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Волейбольная «Тулица-2» разгромила «Динамо» в заключительном матче домашнего тура
Фото министерства спорта Тульской области.

Волейбольная «Тулица-2» разгромила «Динамо» в заключительном матче домашнего тура

3-й тур подопечные Екатерины Осичкиной проведут в Краснодаре.

В УСК «Новое поколение» завершились матчи 2-го тура Молодёжной лиги по волейболу среди женских команд.

Сегодня, 22 ноября, «Тулица-2» обыграла «Динамо-Академию» со счетом 3:1 (25:18, 20:25, 25:12, 25:22).

3-й тур подопечные Екатерины Осичкиной проведут в Краснодаре. Игры стартуют 18 декабря.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 18:00 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Тулица-2Динамомолодежная лига

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Восемнадцати тулячкам вручили почетный знак «Материнская слава»
Восемнадцати тулячкам вручили почетный знак «Материнская слава»
Циклон «Каэтано» принесет опасную погоду со снегопадами
Циклон «Каэтано» принесет опасную погоду со снегопадами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.