В УСК «Новое поколение» завершились матчи 2-го тура Молодёжной лиги по волейболу среди женских команд.
Сегодня, 22 ноября, «Тулица-2» обыграла «Динамо-Академию» со счетом 3:1 (25:18, 20:25, 25:12, 25:22).
3-й тур подопечные Екатерины Осичкиной проведут в Краснодаре. Игры стартуют 18 декабря.
Фото министерства спорта Тульской области.
Волейбольная «Тулица-2» разгромила «Динамо» в заключительном матче домашнего тура
3-й тур подопечные Екатерины Осичкиной проведут в Краснодаре.
В УСК «Новое поколение» завершились матчи 2-го тура Молодёжной лиги по волейболу среди женских команд.
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