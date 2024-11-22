Волейбольная «Тулица-2» разгромила «Динамо» в заключительном матче домашнего тура

Фото министерства спорта Тульской области.

В УСК «Новое поколение» завершились матчи 2-го тура Молодёжной лиги по волейболу среди женских команд.



Сегодня, 22 ноября, «Тулица-2» обыграла «Динамо-Академию» со счетом 3:1 (25:18, 20:25, 25:12, 25:22).



3-й тур подопечные Екатерины Осичкиной проведут в Краснодаре. Игры стартуют 18 декабря.