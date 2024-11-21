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Тульской пенсионерке электросети выставили счет на 7 миллионов, чтобы подвести свет в гараж
Фото Юлии Королевой.

Тульской пенсионерке электросети выставили счет на 7 миллионов, чтобы подвести свет в гараж

«Просила 3 киловатта, а мне — давай 7 млн!» — женщина подсчитала, что подключение электричества к гаражу в черте города обойдется ей в 320 пенсий.

Тульская пенсионерка Нариса Балалова в 2022 году купила гараж с подвалом на Веневском шоссе, прямо под боком у завода «Штамп» — между заводом и магазином стройтоваров.

— Я живу на ул. Степанова, 33, от дома нам с мужем 10 минут ходьбы — удобно! Там небольшой кооператив, всего с десяток гаражей. Примерно год назад кооператив отключили от электроснабжения: раньше он питался от «Штампа», а потом, как я поняла, заводу это запретили. Электроэнергию мы оплачивали исправно, в гараже есть счетчик, платили предприятию. Теперь же владельцам было предложено запитаться от городских электросетей, в общем порядке. 

гараж.png

Мне казалось, что это решаемый вопрос. Мы с мужем примерно подсчитали, что подключение обойдется тысяч в 20, ну пусть в 30, мы были готовы к этим тратам. Общались со знакомыми, им дачу подключали за эти деньги в деревне. А у нас-то гараж в городе!

Я обратилась с заявлением в Тульские городские электросети с просьбой подключить мой гараж к электричеству.

А через два месяца мне выставили счет в размере 6 989 973,80 (6 миллионов 989 тысяч 973 рубля 80 копеек)!!!

квитанция.png

— Ладно бы мой гараж находился в чистом поле, но он в городе! — возмущается Нариса Ризовна. — Рядом завод, два магазина, автозаправка, технический колледж. Мне 64 года, я получаю пенсию в 22 тысячи рублей. Тульские городские электросети требуют с меня практически 320 пенсий. На это подключение мне нужно копить почти 30 лет! Я просила 3 кВт электричества, а мне — «Давай 7 миллионов!» Это нормально? Кто может объяснить мне, откуда такие цены?

Нарисе Балаловой прислали вместе со счетом проект договора, в котором сумму подтвердили. Никакой ошибки нет, приведена даже формула подсчетов: 

договор.PNG

Выходит, стоимость подключения к электросетям обойдется в 8 раз дороже самого гаража.

Myslo направил запрос в Тульские городские электросети.

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Автор:
сегодня, в 15:00 +10
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