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АКМ подал заявку на вступление в КХЛ
Фото АКМ.

АКМ подал заявку на вступление в КХЛ

Клуб подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу и будет представлять Тульскую область в главной лиге страны уже со следующего сезона.

Сейчас Ледовый дворец в Туле вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что домашняя арена АКМ — препятствие для вступления клуба в лигу.

В клубе полностью согласны с комментарием Морозова о несоответствии стадиона в Туле требованиям КХЛ. В настоящее время найден выход из данной ситуации.

— В СМИ появилось множество сообщений о возможном вступлении АКМ в КХЛ. Руководство клуба сообщает, что действительно уже подали заявку. При этом полностью согласны с комментарием президента Лиги Алексеем Морозовым о несоответствии Ледовой арены в Туле требованиям КХЛ. В настоящее время найдено решение выхода из данной ситуации: определен подрядчик и делаются расчеты для приведения Ледового дворца Тулы в соответствие с требованиями Лиги, — пояснили в пресс-службе АКМ.

Стоит отметить, что у клуба уже есть опыт подобной модернизации: всего за три месяца ледовая арена в городе Первоуральске, в которой не было ремонта с 1968 года, была приведена в соответствие стандартам ВХЛ.

— Альтернативный (резервный) вариант — возможное проведение матчей на аренах в Московской области. Руководство подчеркивает готовность клуба к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно и кадрово. Правительство Тульской области совместно с ГК «Полипласт» решили этот вопрос однозначно, — сообщает пресс-служба клуба.

АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге с 2021 года. За столь короткий промежуток времени команда смогла превратиться из новичка Лиги до финалиста и серебряного призера Кубка Петрова (главного трофея, вручаемого победителям плей-офф ВХЛ).

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