Житель Венева рассылал детское порно в мессенджерах

Мужчина задержан и арестован. Ранее он был судим за такое же преступление.

В Венёве 32-летний местный житель обвиняется в распространении порно с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба Венёвского районного суда.

По версии следствия, мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, с января 2024 года размещал в мессенджерах порнографические материалы с несовершеннолетними. Кроме этого, он заводил переписки с незнакомцами, после чего тоже присылал людям подобные видео.

В настоящее время мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.