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В Белеве рабочий упал с шестиметровой высоты: приставы помогли ему получить компенсацию
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Белеве рабочий упал с шестиметровой высоты: приставы помогли ему получить компенсацию

Суд присудил пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, но ответчик не торопился расставаться с деньгами.

Белевские судебные приставы принудительно взыскали моральный вред в размере 200 тысяч рублей в пользу сотрудника местного предприятия, пострадавшего в результате ЧП: во время ремонта теплотрассы люлька подъемника оборвалась и вместе с мужчиной упала с высоты 6 метров.

Рабочий получил множественные травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью и подал иск в суд. В результате было принято решение о выплате компенсации морального вреда.

Однако организация не спешила выплачивать компенсацию, поэтому сотрудникам ФССП пришлось наложить арест на банковские счета предприятия. После этого пострадавший получил свои деньги. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

 

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Место
Тульская областьБелев

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