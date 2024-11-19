Правительство Тульской области проводит для студентов Дни открытых дверей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Они пройдут в органах исполнительной власти региона с 18 по 22 ноября.

Студенты высших учебных заведений посетят познакомятся с работой флагманского МФЦ и Ситуационного центра губернатора Тульской области. Также они узнают, как создавалась ОЭЗ «Узловая», посетят культурное пространство «Добродей», Фондохранилище и социальные объекты региона.

Заключительным мероприятием программы станет стратегическая сессия студентов вузов Тульской области в ТулГУ. Ребята в командах предложат способы привлечения молодежи на работу в органы публичной власти и механизмы их взаимодействия со студентами, включая идеи по стажировкам и практикам для студентов.

– Дни открытых дверей – это не только возможность увидеть, как реализуются крупнейшие проекты региона, но и уникальный шанс пообщаться с настоящими профессионалами своего дела, – сказала заместитель начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Екатерина Петрова.

Дни открытых дверей проходят в рамках федерального проекта «ГосСтарт» и направлены на популяризацию государственной и муниципальной службы, а также привлечение молодых кадров в органы публичной власти Тульской области.