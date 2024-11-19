Какие дома Тулы обесточат 20 ноября

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 28, 30,
- 2-й пр-д, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а,
- ул. Профсоюзная, 14-а, 164-й пр-зд, 33, 35, 35-а, 35-б, 37, 41-а,
- ул. Воздухофлотская, 23, 25, 27, 27-а, 27-б, 9, 29-а, 29-б, 31,
- 2-й пр-д, 25, 32,
- ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 7-13 (нечётн.), 7-б, 9-а, 16-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж,
- 3-й пр-д, 33-43 (нечётн.), 42-48 (чётн.),
- ул. Рогова, 25,
- ул. Тульская, 10-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.), 8,
- ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 61, 63, 77, 79, 84/1, 88,
- ул. Орловская, 8, 9, 9/2, 11,
- ул. Серебровская, 89,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 25,
- ул. Чехова, 12,
- ул. Ленинградская, 12, 13,
- ул. Буденного, 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.), 55-а, 55-б, 57-а, 64-а, 64-б,
- ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 16-62 (чёт.),
- ул. М. Смирнова, 85,
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- ул. 2-я Гостеевская, 1-10,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8,
- ул. Станиславского, 105, 115,
- ул. Шевченко, 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а,
- ул. С. Стальского, 7, 9,
- ул. Водоохранная, 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б.