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Тульский Роспотребнадзор рассказал об опасности массовых мероприятий
Фото из архива Myslo.

Тульский Роспотребнадзор рассказал об опасности массовых мероприятий

В Тульской области наблюдается рост заболеваемости COVID и ОРВИ. Но взрывного роста нет.

На оперативном совещании у губернатора глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что эпидситуация в Тульской области развивается по сезону, медленно набирая обороты:

— Наблюдается рост заболеваемости по всем параметрам — и по COVID, и по острым респираторным заболеваниям. Но это не взрывной рост. Экстремальной ситуации нет, и мы ее в ближайшее время не прогнозируем. Превышение эпидемических порогов заболеваемости традиционное.

Вместе с тем тульский Роспотребнадзор на своем сайте напомнил тулякам об опасности массовых мероприятий. 

— Массовые мероприятия (концерты, спортивные соревнования и фестивали), могут стать рассадником инфекций. В условиях большого скопления людей риск заражения возрастает многократно.

Меры профилактики инфекционных заболеваний, связанные с посещением массовых мероприятий:

  1. Оцените риски. Прежде чем принять решение о посещении массового мероприятия, оцените эпидобстановку в регионе. Если есть вспышка, лучше воздержаться от посещения.
  2. Используйте средства индивидуальной защиты. Решили посетить массовое мероприятие — используйте маски, перчатки и антисептики для рук. Это поможет снизить риск заражения.
  3. Соблюдайте дистанцию. Старайтесь держаться на расстоянии от других людей, особенно если они выглядят больными или кашляют.
  4. Избегайте контакта с поверхностями. В местах массового скопления людей старайтесь не касаться поверхностей, таких как дверные ручки, поручни и кнопки лифта.
  5. Контроль температуры тела — также важный аспект профилактики. Повышенная температура может быть признаком инфекции, и своевременное обращение к врачу поможет предотвратить развитие болезни. Температуру советуют измерять ежедневно, особенно если чувствуете недомогание. Если температура держится выше 38 °C более двух дней или сопровождается другими симптомами, такими как кашель, боль в горле или головная боль, немедленно к врачу.

Соблюдайте и простые способы профилактики инфекционных заболеваний:

  • Личная гигиена. Регулярное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой.
  • Вакцинация. Своевременная вакцинация помогает создать иммунитет к различным инфекционным заболеваниям.
  • Правильное питание и физическая активность. Укрепление иммунной системы через сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.
  • Избейте контакта с больными. Если в вашем окружении есть заболевшие, старайтесь минимизировать контакт с ними.

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