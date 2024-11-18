Тульский Роспотребнадзор рассказал об опасности массовых мероприятий

На оперативном совещании у губернатора глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что эпидситуация в Тульской области развивается по сезону, медленно набирая обороты:
— Наблюдается рост заболеваемости по всем параметрам — и по COVID, и по острым респираторным заболеваниям. Но это не взрывной рост. Экстремальной ситуации нет, и мы ее в ближайшее время не прогнозируем. Превышение эпидемических порогов заболеваемости традиционное.
Вместе с тем тульский Роспотребнадзор на своем сайте напомнил тулякам об опасности массовых мероприятий.
— Массовые мероприятия (концерты, спортивные соревнования и фестивали), могут стать рассадником инфекций. В условиях большого скопления людей риск заражения возрастает многократно.
Меры профилактики инфекционных заболеваний, связанные с посещением массовых мероприятий:
- Оцените риски. Прежде чем принять решение о посещении массового мероприятия, оцените эпидобстановку в регионе. Если есть вспышка, лучше воздержаться от посещения.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Решили посетить массовое мероприятие — используйте маски, перчатки и антисептики для рук. Это поможет снизить риск заражения.
- Соблюдайте дистанцию. Старайтесь держаться на расстоянии от других людей, особенно если они выглядят больными или кашляют.
- Избегайте контакта с поверхностями. В местах массового скопления людей старайтесь не касаться поверхностей, таких как дверные ручки, поручни и кнопки лифта.
- Контроль температуры тела — также важный аспект профилактики. Повышенная температура может быть признаком инфекции, и своевременное обращение к врачу поможет предотвратить развитие болезни. Температуру советуют измерять ежедневно, особенно если чувствуете недомогание. Если температура держится выше 38 °C более двух дней или сопровождается другими симптомами, такими как кашель, боль в горле или головная боль, немедленно к врачу.
Соблюдайте и простые способы профилактики инфекционных заболеваний:
- Личная гигиена. Регулярное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой.
- Вакцинация. Своевременная вакцинация помогает создать иммунитет к различным инфекционным заболеваниям.
- Правильное питание и физическая активность. Укрепление иммунной системы через сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.
- Избейте контакта с больными. Если в вашем окружении есть заболевшие, старайтесь минимизировать контакт с ними.