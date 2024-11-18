Тульский Роспотребнадзор рассказал об опасности массовых мероприятий

Фото из архива Myslo.

В Тульской области наблюдается рост заболеваемости COVID и ОРВИ. Но взрывного роста нет.

На оперативном совещании у губернатора глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что эпидситуация в Тульской области развивается по сезону, медленно набирая обороты:

— Наблюдается рост заболеваемости по всем параметрам — и по COVID, и по острым респираторным заболеваниям. Но это не взрывной рост. Экстремальной ситуации нет, и мы ее в ближайшее время не прогнозируем. Превышение эпидемических порогов заболеваемости традиционное.

Вместе с тем тульский Роспотребнадзор на своем сайте напомнил тулякам об опасности массовых мероприятий.

— Массовые мероприятия (концерты, спортивные соревнования и фестивали), могут стать рассадником инфекций. В условиях большого скопления людей риск заражения возрастает многократно.

Меры профилактики инфекционных заболеваний, связанные с посещением массовых мероприятий:

Оцените риски. Прежде чем принять решение о посещении массового мероприятия, оцените эпидобстановку в регионе. Если есть вспышка, лучше воздержаться от посещения. Используйте средства индивидуальной защиты. Решили посетить массовое мероприятие — используйте маски, перчатки и антисептики для рук. Это поможет снизить риск заражения. Соблюдайте дистанцию. Старайтесь держаться на расстоянии от других людей, особенно если они выглядят больными или кашляют. Избегайте контакта с поверхностями. В местах массового скопления людей старайтесь не касаться поверхностей, таких как дверные ручки, поручни и кнопки лифта. Контроль температуры тела — также важный аспект профилактики. Повышенная температура может быть признаком инфекции, и своевременное обращение к врачу поможет предотвратить развитие болезни. Температуру советуют измерять ежедневно, особенно если чувствуете недомогание. Если температура держится выше 38 °C более двух дней или сопровождается другими симптомами, такими как кашель, боль в горле или головная боль, немедленно к врачу.

Соблюдайте и простые способы профилактики инфекционных заболеваний: