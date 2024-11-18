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ГАИ и приставы начали ловить должников на тульских дорогах

ГАИ и приставы начали ловить должников на тульских дорогах

Профилактическое мероприятие «Должник» стартовало в регионе в понедельник, 18 ноября.

Госавтоинспекция Тульской области совместно с Федеральной службой судебных приставов с 18 по 29 ноября проведут профилактическое мероприятие «Должник». Его цель — выявить и привлечь к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.

Инспекторы при проверке документов водителей будут уточнять наличие либо отсутствие неуплаченных штрафов. Если автолюбитель окажется в списке должников, то на него будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов. Решение принимают судебные органы. Причем привлечение к ответственности по данной статье не освобождает от уплаты назначенного ранее штрафа.

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