«Очень похоже на подставу»: автоледи на Mazda ищет очевидцев аварии на улице Металлургов

Фото предоставлены Натальей Л.

В редакцию обратилась тулячка Наталья Л., которая разыскивает очевидцев аварии или записи видеорегистраторов.

— 17 ноября около 14.40 в районе дома № 84 по ул. Металлургов я ехала в сторону центра города по правой полосе. Внезапно прямо передо мной выскочил Chery и резко остановился. Я ехала по своей полосе, сигналила, применила экстренное торможение. Но произошел удар. Водитель Chery выправил машину и с улыбкой сказал, что он там и ехал. Очень похоже на подставу!

Наталья обращается к тулякам:

— Если вы стали очевидцем аварии или у вас есть видео с регистратора, очень прошу позвонить по номеру 8 920 760-85-96.