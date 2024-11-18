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«Очень похоже на подставу»: автоледи на Mazda ищет очевидцев аварии на улице Металлургов
Фото предоставлены Натальей Л.

«Очень похоже на подставу»: автоледи на Mazda ищет очевидцев аварии на улице Металлургов

Женщина утверждает: водитель Chery резко встроился перед ней и спровоцировал аварию.

В редакцию обратилась тулячка Наталья Л., которая разыскивает очевидцев аварии или записи видеорегистраторов.

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— 17 ноября около 14.40 в районе дома № 84 по ул. Металлургов я ехала в сторону центра города по правой полосе. Внезапно прямо передо мной выскочил Chery и резко остановился. Я ехала по своей полосе, сигналила, применила экстренное торможение. Но произошел удар. Водитель Chery выправил машину и с улыбкой сказал, что он там и ехал. Очень похоже на подставу! 

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Наталья обращается к тулякам:

— Если вы стали очевидцем аварии или у вас есть видео с регистратора, очень прошу позвонить по номеру 8 920 760-85-96. 

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