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Какие дома сдаются в Туле на новогоднюю ночь: подборка от Myslo
Фото: avito.ru

Какие дома сдаются в Туле на новогоднюю ночь: подборка от Myslo

Представляем вашему вниманию традиционный обзор онлайн-объявлений.

На прошлой неделе мы выяснили, какие квартиры можно арендовать в Туле для встречи Нового года. В этот раз мы решили узнать, как обстоят дела с частными домами для новогодних вечеринок.

Оказалось, что многие дома уже заняты – на «Авито» свободными с 31 декабря по 2 января оказались всего 14 вариантов. Мы выбрали самые интересные из них, разные по расположению, оснащению и ценам. Поехали!

 

Самый доступный вариант находится в СНТ «Рассвет-2», недалеко от Венёвского шоссе. Это два однокомнатных дома, 70 кв. м. площади, земельный участок на 12 соток.

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К услугам гостей четыре спальных места, также есть резервная раскладушка. На участке расположена мангальная зона и веранда. В доме есть душ, туалет – на улице. Электричество, отопление и канализация в исправном состоянии. Стоимость аренды на новогодние праздники – 8000 рублей в сутки.

 

Следующий дом находится в д. Харино, в 10 км от центра Тулы. Два этажа, 75 кв. м., две сотки земли, есть терраса, крытая мангальная зона и баня с бассейном. Внутри – кухня со всей необходимой бытовой техникой и утварью, постельное белье, средства гигиены, телевидение и Wi-Fi.

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Здесь смогут комфортно разместиться до 8 человек. Арендодатели принимают гостей в возрасте от 21 года. Снаружи есть парковочное место, рядом магазин. При заселении предусмотрен залог в размере 5000 рублей. За отдых с 31 декабря по 2 января придётся отдать 30000 рублей.

 

За 22 тысячи рублей в сутки вы можете устроить праздник в дизайнерском коттедже на ул. Киреевской. Здесь есть все 33 удовольствия: баня с купелью, мангальная зона, а для ценителей качественного звука – бумбокс с караоке.

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Технические параметры просты: две комнаты, 50 кв. м., земельный участок в 300 «квадратов». Дом оснащён всем необходимым – от микроволновки и холодильника до фена и Wi-Fi с цифровым телевидением. При заселении гости вносят залог в размере 3000 рублей.

 

Встреча Нового года в доме модного формата A-Frame обойдётся в 59000 рублей за двое суток. Локация – пос. Петровский, Привокзальный округ Тулы. Две комнаты, 40 кв. м., участок с парковкой.

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В распоряжении гостей бассейн, мангальная зона, японская купель «Фурако» с температурой воды от 38 до 42 градусов. Домик может вместить до 7 человек. При заселении вносится залог в размере 5000 рублей. Арендодатели уточняют, что использовании пиротехники на территории запрещено.

 

Самый дорогой вариант сегодняшней подборки находится в СНТ «Садко», недалеко от с. Воскресенское. Аренда на новогодние праздники – от 3 суток, стоимость – 50000 рублей за сутки.

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Дом рассчитан на большую компанию (до 25 человек), есть 12 спальных мест. Два этажа, четыре спальни, санузел, кухня, большая гостиная. На участке – баня с панорамным видом на лес, а также банный чан и зона барбекю и стоянка для автомобилей.

А вы уже определились с местом встречи Нового года? Расскажите о ваших планах в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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