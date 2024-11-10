  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какую квартиру можно снять в Туле на Новый год: обзор Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какую квартиру можно арендовать в Туле на Новый год: обзор Myslo
Фото: avito.ru

Какую квартиру можно арендовать в Туле на Новый год: обзор Myslo

Перед вами – новая подборка объявлений о недвижимости!

«Подумай о будущем – начни искать хату на Новый год» – каждый год в начале ноября этот мем расходится по многочисленным пабликам в соцсетях. Мы решили выяснить, какое жильё можно арендовать в Туле для проведения новогодней вечеринки с 31 декабря по 2 января.

Таких вариантов оказалось меньше двух десятков, поэтому и требования у нас самые минимальные: официальный договор аренды и возможность как следует отметить праздник, избежав скандалов с соседями. Самые интересные предложения – перед вами. Поехали!

 

Первый, самый доступный по цене вариант, расположен на ул. Калинина. Четвёртый этаж из пяти, одна комната, общая площадь – 32 кв. м., есть балкон. Квартира вмещает до 4 гостей. В комнатах сделан косметический ремонт, а вот санузел и кухня явно требуют обновления.

Галерея
показать все фотографии

В наличии – холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, телевизор, фен, утюг. Из мебели – двуспальная кровать и раскладной диван. Цена аренды – 5869 рублей за сутки.

 

Чуть дороже обойдётся похожий вариант на ул. Н. Руднева – за 36-метровую «однушку» просят 6300 рублей в сутки. Здесь сделан более обстоятельный ремонт, ванная комната выглядит поприличнее, а на отделанной кафелем кухне стоит современная плита и простенький гарнитур.

Галерея
показать все фотографии

В остальном всё то же самое – необходимый минимум бытовой техники, Wi-Fi, кабельное телевидение. Есть две двуспальные кровати и кресло-кровать. Предусмотрена смена постельного белья и необходимые средства гигиены.

 

За суточную аренду двухкомнатной квартиры на ул. Ф. Энгельса с 31 декабря по 2 января просят 12 тысяч рублей. За эти деньги гости получат две односпальных и две двуспальных кровати, кухню, оснащённую всем необходимым, а также полотенца и постельное бельё.

Галерея
показать все фотографии

Квартира находится на первом этаже пятиэтажки, расположенной в двух шагах от Центрального парка, на пересечении с ул. Первомайской. По предварительной договорённости возможно проживание с животными.

 

Три комнаты, 80 кв. м., восемь спальных мест – таковы параметры квартиры на ул. М. Горького, которую можно арендовать на праздники за 14500 рублей в сутки.

Галерея
показать все фотографии

Третий этаж из девяти, есть лоджия и вся необходимая техника, санузел – раздельный. Судя по фотографиям, сделан свежий ремонт. Рядом – остановка общественного транспорта, парковочные места, супермаркеты.

 

Самый дорогой вариант в этой подборке тоже расположен в высотке на ул. М. Горького. Двухкомнатная квартира площадью 70 «квадратов» с комфортом примет компанию до 6 человек. Сделан дизайнерский ремонт в стиле «лофт».

Галерея
показать все фотографии

К услугам проживающих – две кровати размера king size, мини-бар с напитками, а также все необходимые средства гигиены, халаты и полотенца. Санузел совмещённый. Стоимость аренды – 15000 рублей в сутки.

В какой из этих квартир вы бы провели новогоднюю ночь? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
«Не жильё, а крыша над головой»: какие апартаменты можно купить в Туле
Жизнь Тулы и области
«Не жильё, а крыша над головой»: какие апартаменты можно купить в Туле
4 ноября, в 13:00, 34 6725 1
Близость к центру и постоянные заторы: какое жильё продаётся на Калужском шоссе
Жизнь Тулы и области
Близость к центру и постоянные заторы: какое жильё продаётся на Калужском шоссе
27 октября, в 13:25, 30 8785 1
Как у бабушки в деревне: какие дома с русской печью продаются в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Как у бабушки в деревне: какие дома с русской печью продаются в Тульской области
19 октября, в 12:40, 33 13437 4
Как выглядят и сколько стоят квартиры в 10 минутах от Тульского кремля: обзор Myslo
Жизнь Тулы и области
Как выглядят и сколько стоят квартиры в 10 минутах от Тульского кремля: обзор Myslo
12 октября, в 14:31, 24 13645 5
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
аренда недвижимостиквартирыжильёНовый годвечеринка
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев об атаке БПЛА на Тульскую область: «Ситуация под контролем»
Миляев об атаке БПЛА на Тульскую область: «Ситуация под контролем»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.