Какую квартиру можно арендовать в Туле на Новый год: обзор Myslo

Фото: avito.ru

Перед вами – новая подборка объявлений о недвижимости!

«Подумай о будущем – начни искать хату на Новый год» – каждый год в начале ноября этот мем расходится по многочисленным пабликам в соцсетях. Мы решили выяснить, какое жильё можно арендовать в Туле для проведения новогодней вечеринки с 31 декабря по 2 января.

Таких вариантов оказалось меньше двух десятков, поэтому и требования у нас самые минимальные: официальный договор аренды и возможность как следует отметить праздник, избежав скандалов с соседями. Самые интересные предложения – перед вами. Поехали!

Первый, самый доступный по цене вариант, расположен на ул. Калинина. Четвёртый этаж из пяти, одна комната, общая площадь – 32 кв. м., есть балкон. Квартира вмещает до 4 гостей. В комнатах сделан косметический ремонт, а вот санузел и кухня явно требуют обновления.

В наличии – холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, телевизор, фен, утюг. Из мебели – двуспальная кровать и раскладной диван. Цена аренды – 5869 рублей за сутки.

Чуть дороже обойдётся похожий вариант на ул. Н. Руднева – за 36-метровую «однушку» просят 6300 рублей в сутки. Здесь сделан более обстоятельный ремонт, ванная комната выглядит поприличнее, а на отделанной кафелем кухне стоит современная плита и простенький гарнитур.

В остальном всё то же самое – необходимый минимум бытовой техники, Wi-Fi, кабельное телевидение. Есть две двуспальные кровати и кресло-кровать. Предусмотрена смена постельного белья и необходимые средства гигиены.

За суточную аренду двухкомнатной квартиры на ул. Ф. Энгельса с 31 декабря по 2 января просят 12 тысяч рублей. За эти деньги гости получат две односпальных и две двуспальных кровати, кухню, оснащённую всем необходимым, а также полотенца и постельное бельё.

Квартира находится на первом этаже пятиэтажки, расположенной в двух шагах от Центрального парка, на пересечении с ул. Первомайской. По предварительной договорённости возможно проживание с животными.

Три комнаты, 80 кв. м., восемь спальных мест – таковы параметры квартиры на ул. М. Горького, которую можно арендовать на праздники за 14500 рублей в сутки.

Третий этаж из девяти, есть лоджия и вся необходимая техника, санузел – раздельный. Судя по фотографиям, сделан свежий ремонт. Рядом – остановка общественного транспорта, парковочные места, супермаркеты.

Самый дорогой вариант в этой подборке тоже расположен в высотке на ул. М. Горького. Двухкомнатная квартира площадью 70 «квадратов» с комфортом примет компанию до 6 человек. Сделан дизайнерский ремонт в стиле «лофт».

К услугам проживающих – две кровати размера king size, мини-бар с напитками, а также все необходимые средства гигиены, халаты и полотенца. Санузел совмещённый. Стоимость аренды – 15000 рублей в сутки.