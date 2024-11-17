Пенсионерка из Суворова ударила сына ножом за аморальное поведение

В Суворове местная жительница Татьяна Ч. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что в июле пенсионерка находилась дома вместе со своим сыном. Пьяный мужчина, ранее судимый за убийство, на протяжении нескольких часов нецензурно оскорблял мать. В ответ на это, доведенная аморальным поведением сына, женщина схватила нож и ударила его в живот. Потом вызвала медиков и полицию. Потерпевшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти.

Приговором суда Татьяне Ч. назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года.