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Пенсионерка из Суворова ударила сына ножом за аморальное поведение

Пенсионерка из Суворова ударила сына ножом за аморальное поведение

Женщина отделалась условным сроком.

В Суворове местная жительница Татьяна Ч. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что в июле пенсионерка находилась дома вместе со своим сыном. Пьяный мужчина, ранее судимый за убийство, на протяжении нескольких часов нецензурно оскорблял мать. В ответ на это, доведенная аморальным поведением сына, женщина схватила нож и ударила его в живот. Потом вызвала медиков и полицию. Потерпевшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти.

Приговором суда Татьяне Ч. назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года.  

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