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В Туле продолжаются поиски 26-летнего Дмитрия Николаенко

В Туле продолжаются поиски 26-летнего Дмитрия Николаенко

Мужчина не выходит на связь уже 18 дней.

Напомним, несколько дней назад в редакцию Myslo обратились родственники 26-летнего Дмитрия Николаенко, который не выходит с ними на связь уже две недели. Молодой человек 31 октября ушёл из дома в поселке Косая Гора и не вернулся. Свой мобильный телефон Дмитрий оставил дома.

Пропавший был одет в камуфляжную куртку, штаны цвета хаки и кроссовки. При себе имел зелёный рюкзак. Особые приметы: на правой руке имеется татуировка в виде гранаты.

Поиски мужчины ведутся уже 18 дней, но пока безрезультатно. 

Если вы видели пропавшего, позвоните по телефону +7 950 925-22-19 (Надежда) или 02.

 

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