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Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-при Тулы»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-при Тулы»

Вход для болельщиков бесплатный.

С 19 по 23 ноября в «Тула-Арене» состоятся XXIX Всероссийские соревнования по боксу «Гран-при Тулы». В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из различных регионов страны.

Вход для болельщиков бесплатный. Как сообщает минспорта Тульской области, каждый желающий сможет измерить силу своего удара с помощью специального снаряда и получить приз.

Расписание:

  • 19 ноября в 16.00 — торжественное открытие соревнований,
  • 20 ноября с 14.00 — предварительные бои,
  • 21 ноября с 14.00 — четвертьфиналы,
  • 22 ноября с 16.00 — полуфиналы,
  • 23 ноября с 17.00 — финальные бои и награждение победителей.

Адрес: Калужское шоссе, 18. 12+

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