Андрей Дубровский: «На программу «Наш район» в 2025 году будет выделено более миллиарда рублей»

Богородицкий район — родной для спикера Тульской областной Думы Андрея Дубровского, он избирался по этому округу в Думу.

13 ноября Андрей Владимирович приехал с рабочим визитом в район. В городской администрации он встретился с городскими активистами.

— Мы представляем жителей домов № 9, 11 и 20 по ул. Ленина. У всех нас одна проблема — нужно благоустроить наши дворовые территории. Наши дома построены более 60 лет назад. Недавно их капитально отремонтировали, покрасили, сделали отмостку. Но территории дворов остались без ремонта. Асфальта фактически нет, его за все это время ни разу не меняли, — пояснила Татьяна Санина.

— Я всего год живу в этом доме, раньше жила в частном, всегда следила за порядком. У меня раньше даже резиновых сапог не было — такой порядок был. А тут пришлось покупать — потому что, когда непогода, невозможно из подъезда выйти. Посодействуйте нам, пожалуйста, чтобы нам асфальт положили, — рассказала Татьяна Сафронова.

— А я скажу от бабушек нашего дома. По такой дороге к нам не может проехать скорая помощь. Машины, когда приезжают, останавливаются с торца дома. Ну это же непорядок! — добавила Софья Гайсенюк.

Андрей Дубровский пояснил активисткам, что в области запущена программа «Наш район». Она инициирована губернатором Дмитрием Миляевым. К ней подключились депутаты Тульской областной Думы. Они совместно с главами администраций районов прорабатывают объекты, которые могут войти в эту программу на 2025 год.

— Мы обязательно посмотрим ваши дворовые территории и определим, что нужно будет сделать в следующем году. Депутаты, и я в том числе, с момента начала ремонта до сдачи объектов будем совместно с жителями контролировать работы, — сказал председатель облдумы. Он поблагодарил женщин за активную гражданскую позицию. — Богородицкий район — это мой округ, поэтому ближайшие пять лет будем с вами взаимодействовать.

Как пояснил глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин, дома обратившихся женщин находятся на центральной улице города. И облагородить прилегающие территории просто необходимо.

— Действительно, в этих домах живет много пенсионеров, поэтому грамотному правильному благоустройству уделим внимание. Чтобы всем было комфортно и удобно ходить — и пенсионерам, и спецтехнике, и родителям с колясками, — пообещал глава администрации. — Будем проводить с жителями собрания, определять, что еще, кроме асфальта, нужно.

По словам главы администрации, самый большой запрос от жителей — благоустройство дворовых территорий, замена асфальтового покрытия. В Богородицке на следующий год запланировали ремонт дворов по центральной улице, где в этом году большинство домов капитально отремонтировали.

— На следующий год планируем завершить комплексное благоустройство территории домов, находящихся на центральной улице нашего города — улице Ленина. Здесь требуется замена асфальта, бортового камня, малых архитектурных форм. Будем создавать комфортные условия, — обещал Вадим Игонин.

А после конкретного разговора в администрации председатель облдумы Андрей Дубровский вместе с главой администрации Вадимом Игониным пошел во дворы, о которых говорили женщины-активистки.

Действительно, дворовые территории резко диссонировали со свежеотремонтированными домами: бордюрный камень разрушился, от асфальта остались одни воспоминания.

Во дворе дома № 11 собрались жители. Даже любопытные кошки вышли из подвалов — посмотреть, что тут будут решать.

— Мы сначала хотим сказать спасибо за ремонт наших домов. Их сделали по программе капремонта, получилось очень красиво. Посмотрите, дом — просто картинка, отмостка широкая, надежная сделана. А дальше — как в другое время попадаешь, — бойко начала разговор Елена Жерздева, жительница дома № 11.

Андрей Дубровский пояснил, что по инициативе губернатора в регионе запущена программа «Наш район», на нее на 2025 год выделено более миллиарда рублей. В формировании программы участвуют депутаты облдумы.

— Программа очень важная. Она позволит решить очень много проблемных точечных вопросов, которые беспокоят жителей. Я избирался от Богородицкого района, поэтому сегодня я здесь. И совместно с вами, с главой администрации изучаем ситуацию и смотрим объекты, которые войдут в программу «Наш район» на следующий год.

— Ну а с нас — украшение благоустроенного двора, — предложила Татьяна Сафронова. Как оказалось, она уже обустраивала клумбы вокруг дома в этом году и надеется на поддержку инициативы в будущем.

Андрей Дубровский обещал активисткам помочь с саженцами и рассадой и поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию.