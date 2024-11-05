Тульский пенсионер пошел за грибами и на два дня застрял в овраге

Фото предоставлено волонтерами отряда "ЛизаАлерт".

Тульские волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали подробности поиска пропавшего грибника. Заявка на поиск Белоусова Виктора Петровича поступила 23 октября в 11.41.



В течение 3 часов сотрудники полиции установили точку, где находилось транспортное средство пропавшего. Приехав на место, волонтеры увидели, что автомобиль стоит на обочине, а с двух сторон от него сплошной лес.

— По информации супруги, наш пропавший позвонил ей 23.10 в 4.00 утра и сообщил, что набрал много грибов, сейчас находится в овраге и до машины ему осталось чуть-чуть. Поэтому в процессе постановки задач мы выделяли участки леса, где есть понижения рельефа, и отправляли группы отрабатывать визуально и на отклик эти овраги внутри и снаружи, и так вплоть до естественного ограничителя — реки, — рассказали волонтеры.

Для отработки открытых участков местности задействовали беспилотник с тепловизором. Первая ночь поиска не принесла результатов. Маленький лес был полностью отработан, но никаких следов пропавшего не обнаружили. Та же концепция ожидала волонтеров и в западном лесу: визуальный осмотр, отработка на отклик оврагов и участков леса, где есть понижение высот.

Только к вечеру второго дня появилась информация о том, что пропавшего нашел сотрудник регионального МЧС, который накануне осматривал зону поисково-спасательных работ с беспилотника.

— Получается, что дедушка прошагал через весь огромный лес и почти выбрался на дорогу, но, увы, застрял в овраге. В голове не укладывалось, что человек его возраста и со слабым здоровьем смог преодолеть огромнейший лесной массив. Виктор Петрович был найден и привезен в штаб нашего поиска. Его осмотрели сотрудники скорой помощи и, не выявив никаких критических проблем, отпустили домой вместе с родственниками, — подытожили волонтеры.



