Глава Дубенского района получил представление за стаю собак на детской площадке

Прокуратура Дубенского района провела проверку по факту сообщений о бездомных собаках на детской площадке.
Оказалось, что администрация района не приняла своевременных мер по отлову безнадзорных животных по поступившим от жителей района обращениям, что привело к возникновению угрозы для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе детей.
Прокурор внес главе администрации представление.
Напомним, в начале октября собака напала на ребенка на детской площадке в тульском поселке Рассвет. От укусов животного, по данным прокуратуры, пострадали двое детей.