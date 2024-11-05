Глава Дубенского района получил представление за стаю собак на детской площадке

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

Прокуратура Дубенского района провела проверку по факту сообщений о бездомных собаках на детской площадке.

Оказалось, что администрация района не приняла своевременных мер по отлову безнадзорных животных по поступившим от жителей района обращениям, что привело к возникновению угрозы для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе детей.

Прокурор внес главе администрации представление.

Напомним, в начале октября собака напала на ребенка на детской площадке в тульском поселке Рассвет. От укусов животного, по данным прокуратуры, пострадали двое детей.