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Тульские автовладельцы получили более 9 млн рублей по электронному европротоколу 

Тульские автовладельцы получили более 9 млн рублей по электронному европротоколу 

Жители региона в период с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года подали 320 заявлений о ДТП через онлайн-сервисы.

Страховые компании выплатили автомобилистам более 9 млн рублей. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. 

С 1 октября оформить ДТП удаленно стало проще. На бланке извещения, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появился QR-код.

Он ведет на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этого. Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита к страховщику. 
Европротокол пользуется спросом среди автомобилистов. По данным Банка России, ежемесячно 50–100 тыс. аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД.

Окончательный переход на электронное урегулирование убытков по ОСАГО произойдет с 1 января 2025 года. Оно будет доступно не только на портале «Госуслуги», но и должно будет работать на сайте или через мобильное приложение каждой страховой компании. При этом возможность подать заявление на выплату по ОСАГО в офисе страховщика сохраняется, отметили в тульском отделении Банка России. 

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Тульская область

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