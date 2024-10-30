«Выдох-вдох»: МамКомпания приглашает мам и детей на бесплатные психологические тренинги

• 1 ноября в 17-30 — «Чувствуй как я». Занятие с психологом Сергеем Романовым для детей 8-14 лет, а для мам творческая встреча с Ириной Павловой. Ул. Советская, 67 (Штаб).

• 9 ноября в 11-00 — «СвободнаЯ». Терапевтическая встреча с психологами Гридчиными Сергеем и Наталией. Пр. Ленина 67 Общественный ресурсный центр.

• 10 ноября в 11-00 — «Свечи». Парная творческая встреча для мам и детей 6-13 лет. Делаем свечи из вощины с Ириной Павловой и Верой Петруничевой.

• 22 ноября в 17-30 — «Дружеская встреча». Занятие с психологом Ириной Травкиной для детей 8-14 лет, а для мам творческая встреча с Ириной Павловой. Ул. Советская, 67 (Штаб)

• 23 ноября в 10-00 — «ПушистаЯ». С мамами делаем картину из шерстяных ниток, за детьми 4 — 8 лет присматривают специалисты. Пр. Ленина, д. 124, Центр «Эрудит»

• 24 ноября в 17-00 — «ВосхитительнаЯ» творческая встреча: правополушарное рисование для мам со Светланой Кожаевой. Пр. Ленина 63 Фонд «Защитники Отечества»



На все мероприятия обязательна предварительная регистрация https://www.мамкомпания.рф/events/



Количество желающих ограничено возможностями помещения и материалами. Все мероприятия бесплатные. При реализации проекта используются средства бюджета Тульской области.