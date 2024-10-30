В Кировском сквере состоялся пробный запуск новых фонтанов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Все работы были проведены за пять месяцев. В сквере появились 7 детских и спортивных игровых комплексов, была уложена плитка, установлены входные группы, лавочки и урны, фонари уличного освещения, система видеонаблюдение, проведено озеленение.

А главное – в сквере появились новые фонтаны. Теперь их три: пешеходный, с наклонной чашей и фонтан в виде парусника с подсветкой. Сегодня фонтаны были запущены, чтобы проверить их работу. Фонтанный комплекс получился красивым, необычным и ярким. Радовать туляков он будет в следующем году.

– Кировский сквер, наверное, самый долгожданный и масштабный проект по благоустройству за последние годы. Сегодня мы завершаем работы в Кировском сквере. Подрядчик уложился в срок. Сквер получился красивым, насыщенным и комфортным. Здесь предусмотрены различные зоны: игровые, спортивные и даже зоны тишины. Но главная изюминка сквера – фонтанный комплекс. Остались небольшие сопутствующие работы и к концу года туляки получат новое общественное пространство, которое, надеюсь, станет точкой притяжения и любимым местом отдыха, – отметила заместитель главы администрации города Елена Бирживая.

В этом году проводился второй этап благоустройства Кировского сквера. Он участвовал в рейтинговом голосовании и стал победителем: за него отдали голоса более 27 тысяч человек. При утверждении проекта благоустройства были учтены пожелания жителей.