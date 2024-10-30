Настоятеля храма обвиняют в педофилии: опубликована переписка батюшки с 12-летним мальчиком из Тульской области

Ранее Myslo писал, что в Тульской области 62-летний настоятель храма обвиняется в педофилии. 12-летний мальчик рассказал своей маме, что стал жертвой домогательств пожилого священника.

О неподобающем поведении он сообщил еще 30 марта. Мать сразу же обратилась в правоохранительные органы — уголовное дело возбудили спустя чуть больше месяца.

Подробности этой жуткой истории в статье Myslo по ссылке.

Телеграм-канал Baza опубликовал переписку мальчика со священником.

По информации нашего источника, священник несколько раз приглашал мальчика к себе в гости. И в один из таких визитов совершил развратные действия в отношении шестиклассника.

— После этого у мальчика начались проблемы с ментальным здоровьем — он теперь вынужден посещать психиатра. Ему снятся кошмары, он элементарно не может ночью уснуть, — уточнил наш источник из правоохранительных органов.

Baza пишет: родители мальчика опасаются, что дело так и не дойдет до суда. Священнослужитель нанял адвоката, который пытается убедить следствие, что ребенок врет. К тому же, батюшка якобы удалил часть переписки и некоторые сообщения не удается восстановить.