Настоятеля храма обвиняют в педофилии: опубликована переписка батюшки с 12-летним мальчиком из Тульской области

Ранее Myslo писал, что в Тульской области 62-летний настоятель храма обвиняется в педофилии. 12-летний мальчик рассказал своей маме, что стал жертвой домогательств пожилого священника.
О неподобающем поведении он сообщил еще 30 марта. Мать сразу же обратилась в правоохранительные органы — уголовное дело возбудили спустя чуть больше месяца.
Подробности этой жуткой истории в статье Myslo по ссылке.
Телеграм-канал Baza опубликовал переписку мальчика со священником.
По информации нашего источника, священник несколько раз приглашал мальчика к себе в гости. И в один из таких визитов совершил развратные действия в отношении шестиклассника.
— После этого у мальчика начались проблемы с ментальным здоровьем — он теперь вынужден посещать психиатра. Ему снятся кошмары, он элементарно не может ночью уснуть, — уточнил наш источник из правоохранительных органов.
Baza пишет: родители мальчика опасаются, что дело так и не дойдет до суда. Священнослужитель нанял адвоката, который пытается убедить следствие, что ребенок врет. К тому же, батюшка якобы удалил часть переписки и некоторые сообщения не удается восстановить.