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Настоятеля храма обвиняют в педофилии: опубликована переписка батюшки с 12-летним мальчиком из Тульской области

Настоятеля храма обвиняют в педофилии: опубликована переписка батюшки с 12-летним мальчиком из Тульской области

Переписку обнародовал телеграм-канал Baza.

Ранее Myslo писал, что в Тульской области 62-летний настоятель храма обвиняется в педофилии. 12-летний мальчик рассказал своей маме, что стал жертвой домогательств пожилого священника.

О неподобающем поведении он сообщил еще 30 марта. Мать сразу же обратилась в правоохранительные органы — уголовное дело возбудили спустя чуть больше месяца.

Подробности этой жуткой истории в статье Myslo по ссылке.

Телеграм-канал Baza опубликовал переписку мальчика со священником.

photo_2024-10-30_15-44-05.jpg

photo_2024-10-30_15-44-05 (2).jpg

По информации нашего источника, священник несколько раз приглашал мальчика к себе в гости. И в один из таких визитов совершил развратные действия в отношении шестиклассника. 

— После этого у мальчика начались проблемы с ментальным здоровьем — он теперь вынужден посещать психиатра. Ему снятся кошмары, он элементарно не может ночью уснуть, — уточнил наш источник из правоохранительных органов. 

Baza пишет: родители мальчика опасаются, что дело так и не дойдет до суда. Священнослужитель нанял адвоката, который пытается убедить следствие, что ребенок врет. К тому же, батюшка якобы удалил часть переписки и некоторые сообщения не удается восстановить.

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