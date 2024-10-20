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В Туле за 126 млн рублей капитально отремонтируют гимназию №30

В Туле за 126 млн рублей капитально отремонтируют гимназию №30

Работы начнутся в январе и продлятся до середины августа.

Ремонт в гимназии №30 начнется 9 января. Капитальные работы предполагают замену электрики, сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и монтаж новой пожарной сигнализации. Подрядчик капитально отремонтирует крышу, внутренние помещения, а также фасад.

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Максимальная стоимость контракта составляет 126 770 180 рублей. Работы будут проводиться в пять этапов и должны завершиться не позднее 15 августа 2025 года.

Учебные занятия на период ремонта будут проводить на базе других ЦО Пролетарского округа.

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