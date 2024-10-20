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Тульский проект по сохранению природных памятников стал призером Всероссийского детского экологического форума

Тульский проект по сохранению природных памятников стал призером Всероссийского детского экологического форума

Команда получила финансовую поддержку в 50 тысю рублей на реализацию экологического проекта.

В Челябинске подвели итоги Всероссийского детского экологического форума-2024. Команда обучающихся детских объединений Центра дополнительного образования детей Тульской области под руководством преподавателя Карины Гришиной стала призёром в номинации «Лучший проект по сохранению природных памятников» с проектом «Равновесие».

Проект «РАВНОВЕСИЕ» — это проект полноценной системы экопросвещения детей и взрослых о природных памятниках со всей России, доступный для каждого. Его авторы планируют на примере Тульской области показать, как можно воплотить в жизнь комплексное решение по экопросвещению.

В рамках проекта школьники посетят тульские памятники природы и снимут о них короткие репортажи. Дети расскажут о природных памятниках простым, ненаучным языком интересно и познавательно, а также покажут, как выглядит тот или иной памятник природы и сообщат, что можно там делать, а что — нет. В перспективе все эти ролики будут опубликованы на единой платформе, которую также разработают воспитанники объединений Центра дополнительного образования детей Тульской области.

Кроме этого в планах выпустить цветное издание «Дети Тульской области — детям России: альманах. Правила поведения на природных памятниках». Брошюра поможет актуализировать знания о природных памятниках с первого класса.

«Актуализация знаний школьников о необходимости защиты природных памятников будет проведена через всероссийское занятие просветительского проекта „Разговоры о важном“, где детям со всей страны расскажут о платформе с детскими репортажами об ООПТ и презентуют сборник правил поведения на природных памятников, созданный нашей командой.

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Тульские проект на Форума занял третье место. Команда получила финансовую поддержку в 50 тыс. рублей на реализацию своей идеи.

Детский проект, который будет реализовываться при поддержке фонда «Компас».

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