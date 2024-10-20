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В Кремле наградили многодетную семью Долгополовых из Тульской области

В Кремле наградили многодетную семью Долгополовых из Тульской области

18 октября в Кремлевском Дворце подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья года».

Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

В конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всех уголков страны.

В результате победителям конкурса стали 88 российских семей. В числе финалистов в номинации «Многодетная семья» – Владимир и Наталья Долгополовы из Щекинского района. Супруги вместе более четверти века, ведут активный образ жизни и вырастили троих сыновей. Старший Никита –военнослужащий. Денис — курсант филиала Московского пограничного института. Младший Тимофей учится в 8-м классе. Все три сына увлекаются единоборствами — боксом, кикбоксингом, рукопашным боем.

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В Тульской области проживает порядка 17 тысяч многодетных семей. Напомним, что ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 

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Место
Тульская областьЩекино
 

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