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«Включите голову!»: губернатор жестко раскритиковал главу Узловского района Николая Терехова
Фото из архива правительства Тульской области.

«Включите голову!»: губернатор жестко раскритиковал главу Узловского района Николая Терехова

На оперативном совещании в правительстве региона было жарко.

Как уже рассказывал Myslo, «оперативка» началась с разбора проблем по отопительному сезону. Досталось главе Узловского района: в муниципалитете замерзает детская поликлиника, из-за ремонта системы тепло в соцучреждение так и не дали.

Затем заместитель председателя правительства Наталья Аникина доложила о водоснабжении Узловского района.

— Имущество там достаточно большое. За последние 10 лет было заменено всего 10% от общего объема сетей. Сети сильно изношены, это вызывает большое количество аварийных ситуаций и, как следствие, ухудшение качества водоснабжения. Мы совместно с Ситуационным центром губернатора проанализировали аварийность и обращения жителей в привязке к этим местам. При наложении карт были определены самые проблемные участки. 

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Наталья Аникина рассказала, как усилят ремонт сетей в Узловском районе в следующем году:

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Напомним, в августе Дмитрий Миляев, еще в статусе врио губернатора Тульской области посещал Узловский район с рабочим визитом, побывав сразу на пяти локациях. По итогам визита дал ряд поручений. Сегодня, 14 октября, заслушав отчеты, остался крайне недовольным:

— Николай Николаевич (глава администрации Узловского района Терехов. — Прим. ред.), возьмите себя в руки и включите голову! А то у меня в последнее время желание разговаривать с вами грубо, но я держу себя в руках, — сказал Дмитрий Миляев.

Напомним, ситуация с водоснабжением в Узловском районе едва ли не самая плохая во всем регионе. Жалоб много — делается мало. 

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