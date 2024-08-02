Дмитрий Миляев посетил Узловский район с рабочим визитом

Маршрут по Узловой начался с посещения МБОУ СОШ № 59. Построенное в 1937 году, здание было признано аварийным и потребовало капитального ремонта. Средства на проведение работ выделили из регионального бюджета.

Капремонт должен был завершиться 31 августа. Однако подрядчик сообщил, что объект будет сдан не ранее, чем через два месяца: необходимо завершить внутреннюю отделку, заменить и укрепить более 95 окон, покрыть крышу.

Врио губернатора поручил администрации школы провести родительские собрания и рассказать, где дети будут учиться до завершения работ в их родной школе.

Вторая остановка — путепровод на пересечении Заводской и Магистральной улиц. Об этом мы уже писали ранее.

Следом — на ж/д вокзал. Накануне профессионального праздника врио губернатора поздравил железнодорожников и вручил работникам награды.

— Сегодня, в связи с геополитическими обстоятельствами, работу железнодорожников переоценить сложно. Я уверен, что сейчас есть все условия для того, чтобы железнодорожная отрасль развивалась и дальше. Хочу еще раз поздравить вас и пожелать достойных заработков, условий труда и благополучия вам и вашем семьям: всего самого-самого доброго, — подытожил Миляев.

Не помешала врио губернатора посетить парк Железнодорожников даже непогода. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идет второй этап реконструкции: в самом разгаре строительство фонтана и благоустройство прилегающей территории.

Здесь же Дмитрий Вячеславович лично пообщался с жителями Узловой и обсудил насущные вопросы. Больше всего узловчан волнует проблема некачественного водоснабжения. Врио губернатора отметил, что на сегодняшнем совещании по вопросам жилищно-коммунальной сферы были обозначены первостепенные мероприятия, предварительная стоимость которых оценивается в 150 мл рублей. Также были затронуты вопросы о реновации скейтпарка, спортивного зала и укладке новых тротуаров в парке.

Дмитрий Вячеславович акцентировал внимание на необходимости своевременного и достоверного осведомления граждан о текущих инновациях.

На торжественном мероприятии, приуроченном к грядущему Дню города (3 августа), врио губернатора вручил награды и поздравил жителей Узловой:

— Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с Днем города и столетием Узловского района. Несколько поколений узловчан вложили свои силы и душу в развитие родной земли. Из небольшой станции Узловая превратилась в ключевой центр промышленного и экономического развития нашего региона.

Дмитрий Миляев поблагодарил жителей города-именинника за активное участие в благоустройстве малой родины, искренне желание созидать и колоссальную помощь участникам специальной военной операции.