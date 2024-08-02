  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев посетил Узловский район с рабочим визитом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев посетил Узловский район с рабочим визитом

Дмитрий Миляев посетил Узловский район с рабочим визитом

1 августа врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил с рабочим визитом сразу пять локаций.

Маршрут по Узловой начался с посещения МБОУ СОШ № 59. Построенное в 1937 году, здание было признано аварийным и потребовало капитального ремонта. Средства на проведение работ выделили из регионального бюджета.

Капремонт должен был завершиться 31 августа. Однако подрядчик сообщил, что объект будет сдан не ранее, чем через два месяца: необходимо завершить внутреннюю отделку, заменить и укрепить более 95 окон, покрыть крышу.

Врио губернатора поручил администрации школы провести родительские собрания и рассказать, где дети будут учиться до завершения работ в их родной школе.

школа.jpg

Вторая остановка — путепровод на пересечении Заводской и Магистральной улиц. Об этом мы уже писали ранее.

Следом — на ж/д вокзал. Накануне профессионального праздника врио губернатора поздравил железнодорожников и вручил работникам награды.

— Сегодня, в связи с геополитическими обстоятельствами, работу железнодорожников переоценить сложно. Я уверен, что сейчас есть все условия для того, чтобы железнодорожная отрасль развивалась и дальше. Хочу еще раз поздравить вас и пожелать достойных заработков, условий труда и благополучия вам и вашем семьям: всего самого-самого доброго, — подытожил Миляев.

жыдэ.jpg

Не помешала врио губернатора посетить парк Железнодорожников даже непогода. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идет второй этап реконструкции: в самом разгаре строительство фонтана и благоустройство прилегающей территории.

фонтан.jpg

Здесь же Дмитрий Вячеславович лично пообщался с жителями Узловой и обсудил насущные вопросы. Больше всего узловчан волнует проблема некачественного водоснабжения. Врио губернатора отметил, что на сегодняшнем совещании по вопросам жилищно-коммунальной сферы были обозначены первостепенные мероприятия, предварительная стоимость которых оценивается в 150 мл рублей. Также были затронуты вопросы о реновации скейтпарка, спортивного зала и укладке новых тротуаров в парке.

Дмитрий Вячеславович акцентировал внимание на необходимости своевременного и достоверного осведомления граждан о текущих инновациях.

общается.jpg

На торжественном мероприятии, приуроченном к грядущему Дню города (3 августа), врио губернатора вручил награды и поздравил жителей Узловой:

— Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с Днем города и столетием Узловского района. Несколько поколений узловчан вложили свои силы и душу в развитие родной земли. Из небольшой станции Узловая превратилась в ключевой центр промышленного и экономического развития нашего региона.

поздравил.jpg

Дмитрий Миляев поблагодарил жителей города-именинника за активное участие в благоустройстве малой родины, искренне желание созидать и колоссальную помощь участникам специальной военной операции.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:25 +1
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий МиляевНиколай Терехов
Место
ТулаТульская областьУзловаяУзловская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Белеве мужчина задушил приятеля, который испортил вечеринку
В Белеве мужчина задушил приятеля, который испортил вечеринку
В Плавске комбайнер скончался от удара током во время полевых работ
В Плавске комбайнер скончался от удара током во время полевых работ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.