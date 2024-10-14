Губернатор Миляев отчитал чиновников за отсутствие отопления

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор заслушал отчет министра ЖКХ Олега Дючкова. В первую очередь — по проблемным объектам:

— По состоянию на 10 часов утра сегодняшнего дня (14 октября. — Прим. ред.) полностью завершены работы по пуску тепла в 23 муниципальных образованиях Тульской области. Неподключенные объекты остаются в трех МО: многоквартирные дома в Веневском районе, также два соцобъекта в Кимовском и Узловском районах, — сообщил Дючков.

По словам министра, мероприятия по пуску тепла должны завершить в самые короткие сроки. В соцобъектах температурный режим поддерживается с помощью дополнительных источников тепла.

— Ну, а если поконкретнее? Что у нас по Узловской поликлинике и Кимовской школе? — спросил Миляев.

— В Кимовске по школе: глава администрации делает все, чтобы сегодня до 15 часов школу подключить, — ответил Дючков. — В Узловой продолжается замена участка тепловой сети. В среду-четверг ориентировочно работы будут завершены, и детская поликлиника будет подключена к системе теплоснабжения.

— А они не должны были быть уже завершены? — спросил Миляев, обращаясь к главе Узловского района Терехову. — В срок до 13 октября все социальные объекты должны были быть подключены к системе теплоснабжения. Николай Николаевич, все поручения были даны. Своевременный пуск тепла на территории района — это ваша зона ответственности! Это касается всех глав администрации муниципалитета.

Дмитрий Миляев дал Николаю Терехову два дня на пуск тепла в поликлинике.

Губернатор обратил внимание глав МО, что в правительство поступает множество обращений по теплу от жителей.

За неделю по разных каналам связи поступила 2961 жалоба на пуск тепла.

Миляев заострил внимание глав на том, как нужно давать ответы жителям на их жалобы: «Продолжайте „развлекать“ людей, ну и меня за ровном месте с ними! Вот пишет человек по конкретному адресу в Туле. И что ему отвечает Илья Ильич (Беспалов. — Прим. ред.)? „Отопительный сезон начался 7-го, тепло должно поступить в течение 7 дней, еще 10 дней на регулировку. Ждите до 23-го числа“. Вот и весь ответ».

Глава администрации Тулы возразил, что ответ ответом, а работа по указанному адресу, с которого жаловались, ведется. «Так и нужно отвечать, что работа по вашему адресу идет», — сказал губернатор.

— Коллеги, все эти сроки условны! — отметил Миляев. — Поэтому отрабатывать каждое обращение нужно нормально, разбираясь в каждой конкретной ситуации. По Туле тоже много обращений, по Кауля, Хворостухина, Пузакова. Поселок Грицовский в Веневском районе, по Узловскому району — со счету собьешься… Разбирайтесь сегодня в течение дня, коллеги! Есть вещи важные, сегодня температура уже на грани отрицательной. Неделя прошла! Все социальные объекты должны быть с теплом! В идеале и во всех домах должно быть тепло. А если уж где-то возникают какие-то проблемы, связанные с развоздушиванием, регулировкой внутридомовых систем, то, коллеги, отрабатывайте эти адреса и давайте людям вменяемые ответы! Не надо им шпаргалки направлять о том, какие сроки, что предусмотрено и так далее.