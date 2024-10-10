Рекордный распил? Как сейчас выглядит проект «Лес-лабиринт», на который получили президентский грант

Фото Юлии Королевой и из архива Myslo.

Один чиновник из Черни говорил: «Лет через 5-6 всё будет!». Myslo проверил — спустя 6 лет вернулся на место «открытия».

«Шаромыжники тут потоптались»

На «Яндекс. Картах» это место отмечено особо. В поле близ деревни Каратеево Чернского района стоит метка: «Туристско-рекреационный ландшафтный парк Бежин луг XXI век». Под меткой — интригующее фото концентрических кругов в поле. Человек несведущий, может быть, и заглянул бы по пути (специально ехать в такую даль вряд ли кто захочет).

— А что вы там увидеть-то хотите? Какой еще «лес-лабиринт»? — смеется редкозубым ртом местный мужичок, приоткрыв дверь своей раздолбанной «буханки». Мы представились ему туристами, чтобы не пугать местных. — Нет тут ***, да и не было. На карте написано? На заборе знаете что написано? Смотреть тут нечего, только время зря потратите.

Тем не менее на место чудесного леса отправляемся уверенно. Найти нужную грунтовку среди полей непросто: указателей нет. В почти нежилой деревне натыкаемся на старичка, который направляется в город на своей видавшей виды «классике»: «Хотите, подвезу?» С удовольствием соглашаемся и по пути слушаем истории про рекордно-рекреационные «прожекты».

— Шаромыжники тут потоптались, вот что я вам скажу. Миллионы государственные сныкали и свалили.

Мужчина просит не фотографировать его и не писать его имени — опасается.

— Лет десять назад сюда приехали какие-то, из Подмосковья. То ли дизайнеры, то ли огородники, пёс их разберет. Короче, золотая молодежь. Скупили все пустующие дома, земли — десятки гектаров. Сказали, мол, будут тут село поднимать, землю разрабатывать, привлекут сюда деньги и людей. БИЗ-НЕС сделают. Но сами видите — нет тут ничего. Землей этой и домами никто так никогда и не занимался. Сами они обжились в одном приличном доме на окраине Каратеево, что-то растили там, а главное — деньги брали из бюджета. И немало. Знаем, что им полтора миллиона на сельхозпроекты дали, потом еще чуть ли не восемь миллионов, потом еще…



Виды деревни Каратеево.

— Потом они сирень какую-то сажали в честь Победы (на государственные деньги, конечно) — ничего не выросло, все забросили, — продолжает наш попутчик. — Потом какое-то поселение туристическое «открывали» — не открыли. И вот на этот самый «лес чудес» тоже деньги давали, президентский грант. Круто начали! Табличек наставили, плакатов понавешали, по полю трактором прошлись кругами. Праздник устроили, гостей нагнали, сфотографировались — да и все на этом. Видимо, «мохнатая лапа» у них какая-то есть, кто-то им помогал. А как еще отчитаться за деньги такие можно, раз ничего не сделано?! А что из этого «леса» получилось, я вам сейчас покажу.

Ожидание и реальность

Машина останавливается около полутораметровой загородки из рабицы. В ней — небольшие ворота и калитка.

— Только забор этот и остался от тех миллионов! — улыбается дедушка.

Вот как рекордный «лес-лабиринт» должен был выглядеть (фото 2018 года с «открытия»):

И вот как все это выглядит сейчас:



Октябрь 2024 года.

За шесть лет к «полю чудес» никто не притрагивался.



Аллея в честь Президента, грант фонда которого здесь так удачно распилили, тоже поросла быльем.

Рекорд, которого не было

А как громко всё начиналось! 6 лет назад в полузаброшенном Каратеево зафиксировали ни много ни мало российский рекорд. Группа экоактивистов (социально ориентированное АНО «Новый мир»), а как впоследствии выяснилось, банальных грантоедов, положила там начало посадке «самого большого по площади лабиринта из растений». На реализацию мощнейшего проекта был получен президентский грант.

Расскажем, на какие цели грант был выдан. Выбрали самое важное из описания проекта на сайте Фонда президентских грантов (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.):

«Создание природного общественного пространства в ландшафтном парке „Бежин луг XXI век“ растительного лабиринта общей площадью 41526,5 кв. метров».

«Проект лабиринта-леса войдет в книгу рекордов России , как самый большой растительный лабиринт. Неравнодушные люди присылают растения семена, и саженцы из разных стран и всех регионов России, чтобы мы посадили их в лабиринте . Многие приезжают лично, что бы посадить от себя дерево. Так собирается банк из редких и исчезающих видов растений».

, как самый большой растительный лабиринт. Неравнодушные люди присылают растения семена, и саженцы из разных стран и всех регионов России, . Многие приезжают лично, что бы посадить от себя дерево. Так собирается банк из редких и исчезающих видов растений». «Лес формируется по принципам сенсорных садов и правилам природной терапии. Помогает восполнять дефицит эмоционально-чувственного общения с природой у детей, особенно с ограниченными возможностями » .

» «В лабиринте создаются условия для проведения образовательных и экскурсионных мероприятия на регулярной основе. Лабиринт станет местом духовного притяжения для окрестных жителей и туристов».

Благодаря чьему-то могучему лобби грамотному описанию и актуальности идей проект получил одобрение. Никого не смутило, что:

туристов собираются завлекать в место, крайне удаленное от всех возможных крупных городов, без дорог и инфраструктуры;

«лес чудес» намерены сажать посреди уже имеющегося леса;

у АНО «Новый мир» нет людей, чтобы за этим лесом ухаживать;

поливать саженцы в деревне с единственной усохшей колонкой-«инвалидом» будет попросту нечем.

И вот на деньги налогоплательщиков проект запустили в 2018 году. «Лес-лабиринт» открывали бодро и с помпой.

Трактор распахал на поле концентрические окружности.

На праздник пригласили СМИ и правительство, нагнали бюджетников и школяров в качестве бесплатной рабсилы — втыкать в чернскую землю саженцы в честь идей межнациональной дружбы и «восполнения дефицита эмоционально-чувственного общения с природой у детей, особенно с ограниченными возможностями».

Авансовый рекорд от фирмы-мертвеца

В том же 2018 году наш грантоед «Центр перспективного развития „Экогород „Новый мир“» получил за проект «Лабиринт „Лес межнационального единства“» сертификат о зафиксированном рекорде. Выдало его столичное ООО «МАРиД».

То есть лес еще не посадили, а рекорд уже зафиксирован. Авансом, так сказать. И еще каким! Сертификат был выдан уже ликвидированным ООО: Международное агентство рекордов и достижений ООО «МАРиД» закрылось за три недели до даты выдачи свидетельства.

Выходит дело, никакого леса никто под Чернью сажать и не планировал? Забрали деньги, напустили тумана и бросили все и без того сомнительные начинания.

Если все эти телодвижения не афера с грантами, тогда что?

«А как же отчет?» — спросите вы. По правилам, получатели грантов должны особым образом отчитываться о реализации проектов. Рассматривает отчеты специальная комиссия. Мы нашли упоминание «леса-лабиринта» в списках на сайте грантовых отчетов без пояснений и подробностей. Чернский проект вошел в группу «удовлетворительно исполненных проектов». Каким уж образом наши грантоеды удовлетворили комиссию, осталось загадкой.

Интересно, этот проект (как и многие другие от этого АНО) хоть кто-нибудь когда-нибудь проверял?

Когда всё только начиналось, Myslo опубликовал большое расследование о выданном гранте и его «исполнении». Ведь уже тогда было понятно, что затея, мягко говоря, неисполнима. Однако никаких действий от компетентных органов не последовало: деньги были получены, отчет за исполнение гранта был засчитан.

досье

Чем запомнились грантоеды в Тульской области?

«Лес-лабиринт» не единственный грантовый проект людей, работавших под маркой АНО «Новый мир». Не все суммы грантов нам известны, но масштабы представить можно вполне. В открытых источниках можно найти и сведения о грантах, полученных «Новым миром» (например, в 2016 году они получили от регионального правительства еще 900 тысяч рублей на развитие, есть сведения о грантах минсельхоза и т. д.).

В Тульскую область трое «новомирцев» пришли еще в 2013 году, начав свою деятельность как раз с проекта «Туристско-рекреационного ландшафтного парка „Бежин луг — XXI век“».



2018 г.

Проект № 1 — «Бежин луг XXI век». «Новомирцы» планировали создать «агротуристический кластер с культурно-образовательными элементами и сельскохозяйственным комплексом замкнутого цикла, как центр экономического развития муниципального образования».

Итог: никакого кластера организовано не было.

Проект № 2 — «Березовая аллея в честь 70-летия Курской битвы». Аллея задумывалась как часть некоего «Вещего леса», который должен был появиться близ деревни Каратеево.

Итог: несколько хилых березок завяли.



2018 г.

Проект № 3 — «Лес единства». Он как раз и должен быть начаться с березовой аллеи.

Итог: никакого леса не посажено. Уже не осталось даже потрепанной годами таблички.

Проект № 4 — «Сирень Победы». Тематический сад, посвященный 70-летию Победы. Планировалось высадить 240 кустов сирени в виде надписи «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ». Обещали, что сирень будет видно из самого космоса. С сиренью «новомирцы» даже пытались претендовать на национальную премию в области событийного туризма RussianEventAwards в номинации «Лучшее событие, посвященное 70-летию Победы».

Итог: сирень начали сажать, но не закончили. Проект не состоялся.

Проект № 5 — «Экорепка». Выращивание в «биосферном купольном вегетарии» в деревне Каратеево экологически чистых овощей и зелени. Сооружение было представлено как уникальная разработка, некое ноу-хау. Однако купольные теплицы были придуманы давно и активно использовались по всему миру. Несмотря на это, тульский минсельхоз дал под это фермерам грант в полтора миллиона. Да и благополучно забыл об этом.



«Экорепка» в Каратеево, 2016 г.

Итог: после статьи на Myslo о деньгах и отчете вспомнили. Приезжих каратеевцев попросили деньги вернуть. А когда они попросту уехали из деревни в родное Подмосковье, министерство обратилось в суд. Завершить разбирательство удалось лишь в 2023 году, когда арбитраж присудил КФХ «Экорепка» деньги все же возвратить. Интересно, вернут ли?

Возможно, у активистов были и еще грантовые проекты, в том числе и в Тульской области, так как в открытых источниках есть сведения о получениях грантовой поддержки в других регионах и других сферах деятельности.

Так, руководитель АНО «Центр перспективного развития „Экогород „Новый мир“» ранее возглавляла одноименное ООО, засветившееся в неприятной истории по поводу субсидии от правительства Москвы. А в качестве руководителя дизайнерского фонда тоже претендовала на гранты в Подмосковье.

Деньги понятно, рекорды зачем?

Всё просто. Все эти несостоявшиеся, но громко затеянные проекты банально идут в портфолио для новых будущих свершений. Читаем на сайте одной из организаторов АНО:

Всё, как выяснилось, успешно реализовано. А вы как думали?

Сейчас наши грантоеды занимаются ситифермерством, открыли фирму в Чечне и продают франшизы — бизнес на гроубоксах (витрины для выращивания пряных трав, ягод, салатов, микрозелени и др. — Прим. ред.). Вкладываешь 600 тысяч — получаешь 100 тысяч в месяц дохода. Хочешь бизнес на петрушке покрупнее? Вложи 3 млн рублей, доход обещают от 300 тысяч в месяц. «Наконец, городскую ферму на 200 метрах для глобального производства можно приобрести за 20 млн рублей и получать от 2 миллионов каждый месяц».

И на всевозможных конференциях новаторы трясут сертификатами о рекордах и «успешно реализованными проектами» типа нашего тульского «Бежин луг XXI век».