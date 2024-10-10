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Рекордный распил? Как сейчас выглядит проект «Лес-лабиринт», на который получили президентский грант
Фото Юлии Королевой и из архива Myslo.

Рекордный распил? Как сейчас выглядит проект «Лес-лабиринт», на который получили президентский грант

Один чиновник из Черни говорил: «Лет через 5-6 всё будет!». Myslo проверил — спустя 6 лет вернулся на место «открытия».

«Шаромыжники тут потоптались» 

На «Яндекс. Картах» это место отмечено особо. В поле близ деревни Каратеево Чернского района стоит метка: «Туристско-рекреационный ландшафтный парк Бежин луг XXI век». Под меткой — интригующее фото концентрических кругов в поле. Человек несведущий, может быть, и заглянул бы по пути (специально ехать в такую даль вряд ли кто захочет).

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— А что вы там увидеть-то хотите? Какой еще «лес-лабиринт»? — смеется редкозубым ртом местный мужичок, приоткрыв дверь своей раздолбанной «буханки». Мы представились ему туристами, чтобы не пугать местных. — Нет тут ***, да и не было. На карте написано? На заборе знаете что написано? Смотреть тут нечего, только время зря потратите. 

Тем не менее на место чудесного леса отправляемся уверенно. Найти нужную грунтовку среди полей непросто: указателей нет. В почти нежилой деревне натыкаемся на старичка, который направляется в город на своей видавшей виды «классике»: «Хотите, подвезу?» С удовольствием соглашаемся и по пути слушаем истории про рекордно-рекреационные «прожекты».

— Шаромыжники тут потоптались, вот что я вам скажу. Миллионы государственные сныкали и свалили.

Мужчина просит не фотографировать его и не писать его имени — опасается. 

— Лет десять назад сюда приехали какие-то, из Подмосковья. То ли дизайнеры, то ли огородники, пёс их разберет. Короче, золотая молодежь. Скупили все пустующие дома, земли — десятки гектаров. Сказали, мол, будут тут село поднимать, землю разрабатывать, привлекут сюда деньги и людей. БИЗ-НЕС сделают. Но сами видите — нет тут ничего. Землей этой и домами никто так никогда и не занимался. Сами они обжились в одном приличном доме на окраине Каратеево, что-то растили там, а главное — деньги брали из бюджета. И немало. Знаем, что им полтора миллиона на сельхозпроекты дали, потом еще чуть ли не восемь миллионов, потом еще…

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Виды деревни Каратеево.

— Потом они сирень какую-то сажали в честь Победы (на государственные деньги, конечно) — ничего не выросло, все забросили, — продолжает наш попутчик. — Потом какое-то поселение туристическое «открывали» — не открыли. И вот на этот самый «лес чудес» тоже деньги давали, президентский грант. Круто начали! Табличек наставили, плакатов понавешали, по полю трактором прошлись кругами. Праздник устроили, гостей нагнали, сфотографировались — да и все на этом. Видимо, «мохнатая лапа» у них какая-то есть, кто-то им помогал. А как еще отчитаться за деньги такие можно, раз ничего не сделано?! А что из этого «леса» получилось, я вам сейчас покажу.

Ожидание и реальность

Машина останавливается около полутораметровой загородки из рабицы. В ней — небольшие ворота и калитка.

— Только забор этот и остался от тех миллионов! — улыбается дедушка.

Вот как рекордный «лес-лабиринт» должен был выглядеть (фото 2018 года с «открытия»):

И вот как все это выглядит сейчас:

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/10/b8cb-971d-4918-a228-f026f3a0fe05/b38a115c-9854-44af-a045-83c4ded072f4.jpg
Октябрь 2024 года.
https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/10/b8cb-971d-4918-a228-f026f3a0fe05/2e15e038-482a-45d9-be44-52d06d06b00b.jpgЗа шесть лет к «полю чудес» никто не притрагивался. 
https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/10/b8cb-971d-4918-a228-f026f3a0fe05/64e32405-a9a6-4c28-af9b-4195e2b4b83e.jpg
Аллея в честь Президента, грант фонда которого здесь так удачно распилили, тоже поросла быльем. 

Рекорд, которого не было

А как громко всё начиналось! 6 лет назад в полузаброшенном Каратеево зафиксировали ни много ни мало российский рекорд. Группа экоактивистов (социально ориентированное АНО «Новый мир»), а как впоследствии выяснилось, банальных грантоедов, положила там начало посадке «самого большого по площади лабиринта из растений». На реализацию мощнейшего проекта был получен президентский грант. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/10/b8cb-971d-4918-a228-f026f3a0fe05/3829d262-da22-4e73-8ab9-9b1bc5ca5d59.png

Расскажем, на какие цели грант был выдан. Выбрали самое важное из описания проекта на сайте Фонда президентских грантов (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.): 

  • «Создание природного общественного пространства в ландшафтном парке „Бежин луг XXI век“ растительного лабиринта общей площадью 41526,5 кв. метров».
  • «Проект лабиринта-леса войдет в книгу рекордов России, как самый большой растительный лабиринт. Неравнодушные люди присылают растения семена, и саженцы из разных стран и всех регионов России, чтобы мы посадили их в лабиринте. Многие приезжают лично, что бы посадить от себя дерево. Так собирается банк из редких и исчезающих видов растений».
  • «Лес формируется по принципам сенсорных садов и правилам природной терапии. Помогает восполнять дефицит эмоционально-чувственного общения с природой у детей, особенно с ограниченными возможностями».
  • «В лабиринте создаются условия для проведения образовательных и экскурсионных мероприятия на регулярной основе. Лабиринт станет местом духовного притяжения для окрестных жителей и туристов».

Благодаря чьему-то могучему лобби грамотному описанию и актуальности идей проект получил одобрение. Никого не смутило, что:

  • туристов собираются завлекать в место, крайне удаленное от всех возможных крупных городов, без дорог и инфраструктуры;
  • «лес чудес» намерены сажать посреди уже имеющегося леса;
  • у АНО «Новый мир» нет людей, чтобы за этим лесом ухаживать;
  • поливать саженцы в деревне с единственной усохшей колонкой-«инвалидом» будет попросту нечем. 

И вот на деньги налогоплательщиков проект запустили в 2018 году. «Лес-лабиринт» открывали бодро и с помпой.

Трактор распахал на поле концентрические окружности.

На праздник пригласили СМИ и правительство, нагнали бюджетников и школяров в качестве бесплатной рабсилы — втыкать в чернскую землю саженцы в честь идей межнациональной дружбы и «восполнения дефицита эмоционально-чувственного общения с природой у детей, особенно с ограниченными возможностями».

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Авансовый рекорд от фирмы-мертвеца

В том же 2018 году наш грантоед «Центр перспективного развития „Экогород „Новый мир“» получил за проект «Лабиринт „Лес межнационального единства“» сертификат о зафиксированном рекорде. Выдало его столичное ООО «МАРиД».

То есть лес еще не посадили, а рекорд уже зафиксирован. Авансом, так сказать. И еще каким! Сертификат был выдан уже ликвидированным ООО: Международное агентство рекордов и достижений ООО «МАРиД» закрылось за три недели до даты выдачи свидетельства. 

Выходит дело, никакого леса никто под Чернью сажать и не планировал? Забрали деньги, напустили тумана и бросили все и без того сомнительные начинания.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/10/b8cb-971d-4918-a228-f026f3a0fe05/52e2f4fa-3aec-4322-b3a5-b2cd2c3651ef.jpg

Если все эти телодвижения не афера с грантами, тогда что? 

«А как же отчет?» — спросите вы. По правилам, получатели грантов должны особым образом отчитываться о реализации проектов. Рассматривает отчеты специальная комиссия. Мы нашли упоминание «леса-лабиринта» в списках на сайте грантовых отчетов без пояснений и подробностей. Чернский проект вошел в группу «удовлетворительно исполненных проектов». Каким уж образом наши грантоеды удовлетворили комиссию, осталось загадкой.

Интересно, этот проект (как и многие другие от этого АНО) хоть кто-нибудь когда-нибудь проверял?

Когда всё только начиналось, Myslo опубликовал большое расследование о выданном гранте и его «исполнении». Ведь уже тогда было понятно, что затея, мягко говоря, неисполнима. Однако никаких действий от компетентных органов не последовало: деньги были получены, отчет за исполнение гранта был засчитан.

досье

Чем запомнились грантоеды в Тульской области?

«Лес-лабиринт» не единственный грантовый проект людей, работавших под маркой АНО «Новый мир». Не все суммы грантов нам известны, но масштабы представить можно вполне. В открытых источниках можно найти и сведения о грантах, полученных «Новым миром» (например, в 2016 году они получили от регионального правительства еще 900 тысяч рублей на развитие, есть сведения о грантах минсельхоза и т. д.).

В Тульскую область трое «новомирцев» пришли еще в 2013 году, начав свою деятельность как раз с проекта «Туристско-рекреационного ландшафтного парка „Бежин луг — XXI век“».


2018 г.

Проект № 1 — «Бежин луг XXI век». «Новомирцы» планировали создать «агротуристический кластер с культурно-образовательными элементами и сельскохозяйственным комплексом замкнутого цикла, как центр экономического развития муниципального образования».

Итог: никакого кластера организовано не было.

Проект № 2 — «Березовая аллея в честь 70-летия Курской битвы». Аллея задумывалась как часть некоего «Вещего леса», который должен был появиться близ деревни Каратеево.

Итог: несколько хилых березок завяли.


2018 г.

Проект № 3 — «Лес единства». Он как раз и должен быть начаться с березовой аллеи.

Итог: никакого леса не посажено. Уже не осталось даже потрепанной годами таблички.

Проект № 4 — «Сирень Победы». Тематический сад, посвященный 70-летию Победы. Планировалось высадить 240 кустов сирени в виде надписи «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ». Обещали, что сирень будет видно из самого космоса. С сиренью «новомирцы» даже пытались претендовать на национальную премию в области событийного туризма RussianEventAwards в номинации «Лучшее событие, посвященное 70-летию Победы».

Итог: сирень начали сажать, но не закончили. Проект не состоялся.

Проект № 5 — «Экорепка». Выращивание в «биосферном купольном вегетарии» в деревне Каратеево экологически чистых овощей и зелени. Сооружение было представлено как уникальная разработка, некое ноу-хау. Однако купольные теплицы были придуманы давно и активно использовались по всему миру. Несмотря на это, тульский минсельхоз дал под это фермерам грант в полтора миллиона. Да и благополучно забыл об этом.


«Экорепка» в Каратеево, 2016 г.

Итог: после статьи на Myslo о деньгах и отчете вспомнили. Приезжих каратеевцев попросили деньги вернуть. А когда они попросту уехали из деревни в родное Подмосковье, министерство обратилось в суд. Завершить разбирательство удалось лишь в 2023 году, когда арбитраж присудил КФХ «Экорепка» деньги все же возвратить. Интересно, вернут ли?

Возможно, у активистов были и еще грантовые проекты, в том числе и в Тульской области, так как в открытых источниках есть сведения о получениях грантовой поддержки в других регионах и других сферах деятельности.

Так, руководитель АНО «Центр перспективного развития „Экогород „Новый мир“» ранее возглавляла одноименное ООО, засветившееся в неприятной истории по поводу субсидии от правительства Москвы. А в качестве руководителя дизайнерского фонда тоже претендовала на гранты в Подмосковье.

Деньги понятно, рекорды зачем? 

Всё просто. Все эти несостоявшиеся, но громко затеянные проекты банально идут в портфолио для новых будущих свершений. Читаем на сайте одной из организаторов АНО:

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Всё, как выяснилось, успешно реализовано. А вы как думали?

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/15/10/b8cb-971d-4918-a228-f026f3a0fe05/2e15e038-482a-45d9-be44-52d06d06b00b.jpg

Сейчас наши грантоеды занимаются ситифермерством, открыли фирму в Чечне и продают франшизы — бизнес на гроубоксах (витрины для выращивания пряных трав, ягод, салатов, микрозелени и др. — Прим. ред.). Вкладываешь 600 тысяч — получаешь 100 тысяч в месяц дохода. Хочешь бизнес на петрушке покрупнее? Вложи 3 млн рублей, доход обещают от 300 тысяч в месяц. «Наконец, городскую ферму на 200 метрах для глобального производства можно приобрести за 20 млн рублей и получать от 2 миллионов каждый месяц». 

И на всевозможных конференциях новаторы трясут сертификатами о рекордах и «успешно реализованными проектами» типа нашего тульского «Бежин луг XXI век».

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Фотограф:
сегодня, в 14:03 +42
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Место
Тульская область

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