В Туле шесть бригад прочищают забитые ливневки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле шесть бригад отправили расчищать ливневки от мусора и опавшей листвы. Коммунальщики перешли на особый режим работы из-за сообщений об ухудшении погодных условий.

Работы проведут на улицах Галкина, Арсенальной, Металлургов, Демонстрации, Рязанской, Красноармейском проспекте.

— В большинстве случаев участки улично-дорожной сети, подвергшиеся подтоплению, находятся в низинной части улиц, в которых из-за естественного рельефа местности происходит скопление дождевых вод, — отметили в администрации города.