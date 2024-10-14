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В Туле шесть бригад прочищают забитые ливневки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле шесть бригад прочищают забитые ливневки

Коммунальщики перешли на особый режим работы из-за плохих погодных условий.

В Туле шесть бригад отправили расчищать ливневки от мусора и опавшей листвы. Коммунальщики перешли на особый режим работы из-за сообщений об ухудшении погодных условий. 

Работы проведут на улицах Галкина, Арсенальной, Металлургов, Демонстрации, Рязанской, Красноармейском проспекте. 

— В большинстве случаев участки улично-дорожной сети, подвергшиеся подтоплению, находятся в низинной части улиц, в которых из-за естественного рельефа местности происходит скопление дождевых вод, — отметили в администрации города.

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Автор:
сегодня, в 13:17 +1
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