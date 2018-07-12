Рекорды по-тульски, или Как осваиваются деньги президентских грантов

Елена Рябикова, Юлия Королёва. Фото авторов и из архива Myslo.

Для чего и за какие деньги в Чернском районе сажают «лес в лесу»? Что скрывается за громким названием «туристско-рекреационный ландшафтный парк»?

Почти два месяца назад в присутствии заинтересованных и просто любопытствующих граждан в селе Каратеево Чернского района был зарегистрирован рекорд: самый большой по площади «лабиринт из растений». Новость прогремела во многих местных СМИ. Спустя месяц после громкого открытия чернского лабиринта корреспонденты Myslo отправились посмотреть на диковину.

Поехали не любопытства ради. С представителями АНО (Автономной некоммерческой организации) «Центр перспективного развития «Экогород «Новый мир» мы давно знакомы.

Давайте вспомним о некоторых других проектах, которые придумывали и пытались воплотить в жизнь представители этой организации.

Экогород «Новый мир» пришел на тульскую землю в 2013 году. Свою работу он начал с открытия «Туристско-рекреационного ландшафтного парка «Бежин луг — XXI век».

Планы на ближайшие пять лет ребята строили такие, что аж дух захватывало! Ознакомиться с ними можно здесь.

Если коротко, то авторы проекта хотели (и хотят) создать «агро-туристический кластер с культурно-образовательными элементами и сельскохозяйственным комплексом замкнутого цикла, как центр экономического развития муниципального образования». Ни много ни мало — центр экономического развития!

Также «новомирцы» считали нужным посадить посреди лесов «новый лес на 50 гектар всего порядка 90 000 деревьев, собрав максимально все существующие виды и породы» (авторская орфография и пунктуация сохранены).

«Три богатыря»

Кто же они, эти смельчаки, обещающие сделать из деревеньки, где прописано 6 (шесть) жителей, «центр экономического развития»?

По данным из открытых источников:

Антон Юрьевич Едлин

Президент центра перспективного развития «Экогород «Новый мир» и разработчик и владелец экопарка «Бежин луг – ХХI век». Активно продвигает на рынке продукцию КФХ «Экорепка».

Кстати: Антона Юрьевича давно и безрезультатно ждут представители Люберецкого отделения службы судебных приставов – за ним числится немало долгов.

Анна Валерьевна Вититина

Дизайнер одежды, руководитель проекта международной системы инновационных экогородов «Новый мир», руководитель АНО «Центр перспективного развития «Экогород «Новый мир». Была генеральным директором ООО «Новый мир» (производство изделий из бетона, цемента и гипса), которое засветилось в крайне неприятной истории по поводу субсидии от правительства Москвы. История эта завершилась проигрышем «новомирцев» в Арбитражном суде столицы. ООО «Новый мир» 27 ноября 2017 года самоликвидировалось.

Будучи руководителем Фонда развития дизайнеров Подмосковья «Колибри», также рассчитывала на гранты в родной Электростали Московской области.

Михаил Юрьевич Едлин

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Экорепка». С 16 марта 2016 года организация была зарегистрирована в налоговых органах Тульской области, но 4 июня 2018-го плавно перетекла в Московскую область, г. Люберцы.

Познакомились. А теперь — к проектам!

Проекты АНО «Экогород «Новый мир»

Аллея в никуда

В 2013-м первым шагом к воплощению идеи о чудо-парке стала закладка в нём аллеи. Поначалу говорилось, что будет она одной из составляющих некоего «Вещего леса». Но потом, видимо, предпочтение было отдано более актуальному на тот момент событию — 70-летию Курской битвы.

Архивное фото.

Вместе с представителями чернской администрации и учениками местной школы корреспонденты «Слободы» тоже посадили там по берёзке, получив именной сертификат:



Фотокор Светлана Колоскова в 2013 году посадила берёзку

и получила именной сертификат с номером деревца. Живо ли оно?

2018 г.: Прошло пять лет, но ни аллеи, ни «Вещего леса» в чернской деревне по каким-то причинам так и не выросло.



Один из проектов «Нового мира». На ветхой табличке с трудом читается «Лес единства». Самого леса, посаженного несколько лет назад за табличкой, как видите, нет.

Сиреневый туман

В 2015 году в «парке» приступили к воплощению ещё одного грандиозного проекта — созданию тематического сада, посвященного 70-летию Победы. На гектаре земли, по словам «новомирцев», было высажено 240 кустов сирени, образовавших «орнамент» в виде слов «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ». Высота букв — 6,5 метра. Обещали, что через 3-4 года, когда сирень вырастет, надпись можно будет увидеть из космоса.

С фотографиями, на которых видна веревочная разметка «букв», «новомирцы» даже претендовали на национальную премию в области событийного туризма RussianEventAwards в номинации «Лучшее событие, посвященное 70-летию Победы».

2018 г.: Что же стало с проектом сейчас? Больше половины саженцев засохли, оставшиеся плохонько, но цвели весной, хоть и заросли травой «по самые брови»…

КФХ «Экорепка»

Этот проект предусматривал выращивание экологически чистых овощей и зелени на земле Чернского района КФХ «Экорепка». Видимо, для этого в деревне Каратеево, возле дома, купленного лидерами «Нового мира», был установлен «биосферный купольный вегетарий» площадью около 40 кв. м.

Сооружение это «новомирцы» всюду представляли как некое «ноу-хау», иллюстрируя презентации картинками из интернета. Там их много, ведь купольные теплицы (как с выносными источниками питания, так и солнечные) давно используются по всему миру.

В аннотации к проекту «Экорепка» указано, что «семейный тепличный вегетарий … позволяет начинающему фермеру (жителю села), не имеющему опыта, создать высокоэффективный бизнес».



Постройка семейного солнечного вегетария «Экорепка» в Каратеево, 2016 г.

Кстати:

КФХ «Экорепка» (Михаил Юрьевич Едлин) сразу после постановки на учёт в налоговых органах ТО получен грант в 1,5 млн рублей от областного минсельхоза на реализацию одноимённого проекта.

2018 г.:

КФХ «Экорепка» занимается, в частности, продажей франшизы «авторских» купольных тепличек по цене от 95 до 290 тысяч рублей. Интересно, много ли жителей не самого богатого Чернского района приобрели это чудо и какие отчисления с продаж получили местные налоговые органы?

К слову, основным видом деятельности АНО «Центр перспективного развития «Экогород «Новый мир» является «…предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам». Ни слова о торговле там нет. А между тем практически все проекты этой организации — коммерческие. Смотрите здесь и здесь.

Рекорд, который не рекорд

В середине мая один из тульских телеканалов показал, как в Чернском районе трактор распахивает концентрические круги-грядки под «растительный лабиринт».

А уже 27-го числа того же месяца директор ООО «МАРиД» (Москва) в торжественной обстановке вручила руководителю Центра перспективного развития «Экогород «Новый мир» и проекта «Лабиринт «Лес межнационального единства» Анне Вититиной сертификат №2388.

В нём указано, что установлен рекорд в номинации «Самый большой растительный лабиринт». Хотя специально посаженных деревьев, кустиков, цветов и трав на грядках на тот момент было совсем немного…

Получается, что рекорд зафиксировали авансом?

Пытаясь разъяснить ситуацию, в одном из последних интервью тульской редакции «Московского комсомольца» Анна Вититина говорит: «Мы высадили каркас лабиринта, который и был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса».

Вы, дорогие читатели, что-то поняли? Мы — нет! Какой каркас, если в документе написано «Самый большой растительный лабиринт»? Какая «Книга рекордов Гиннесса», если бумага выдана частной российской конторой — ООО «Международное агентство рекордов и достижений»?

И вот тут всплывает весьма щепетильный момент:

7 мая 2018 года, за 20 дней до выдачи сертификата, Международное агентство рекордов и достижений (ООО «МАРиД», президент Свирщук Галина Викторовна) было ликвидировано.

Эти данные есть в открытых источниках — проверить может любой. Например, здесь.

Так вот почему на запрос Myslo в агентстве никто так и не ответил…Выходит, вся эта «рекордная» шумиха — фикция?

Почему «экологи» боятся гостей-журналистов?

А теперь, собственно, о нашей поездке в деревню Каратеево, где находится туристско-рекреационный ландшафтный парк «Бежин луг – XXI век» и лабиринт «Лес межнационального единства». Добраться до места оказалось непросто — никаких указателей нет. Ни одного!

Изрядно покружили, пока не выехали на нужную полевую дорогу. К слову, не всякий автомобиль по ней проедет.

«Лабиринт» распознали по большому баннеру, оставшемуся от праздника регистрации рекорда.

Приезду корреспондентов Myslo «новомирцы» оказались не рады. Заблокировали машину: якобы журналисты заехали на частную территорию, хотя мы припарковались на окраине деревни, на поле без опознавательных знаков.

Встретили нас агрессивно, с лающими собаками и угрозами. Оказывается, чтобы чудо-лабиринт посмотреть и с его «авторами» поговорить, нужен предварительный запрос на встречу.

Пришлось ретироваться, при этом представители «Нового мира» следили за нами на своем черном джипе с московскими номерами аж до самой трассы — чтоб уж наверняка:

Да, гостеприимство — не их конек. Разговора не получилось, но нам и без комментариев «новомирцев» есть что рассказать.

Не работа, а пшик…

По деревне Каратеево и ее окрестностям мы всё же успели погулять. Никакого парка* – ни ландшафтного, ни дендрологического, ни рекреационного мы не нашли.

*Парк — это искусственный лес, зеленые насаждения, расположенные неподалеку от жилых районов (Википедия).



Как-то так...

Местные жители в высказываниях о своих столичных соседях очень осторожны — боятся их, поэтому поговорить согласились только на условиях анонимности. Сходятся все в одном: вся эта «бурная деятельность», которую якобы проводят в Каратеево «новомирцы», — пшик.

Местные говорят: москвичи зачем-то скупают в деревне дома и земельные паи, но никакой деятельности не ведут. К слову, участок под «растительным лабиринтом», на который был получен грант, также находится в их частной собственности…

И ещё: по мнению тульских ландшафтных дизайнеров, многим растениям, высаженным в открытом грунте «лабиринта», уготована печальная участь. Причин несколько, но озвучим одну, главную: возможности для ежедневного полноценного полива 4,4 га земли у «новомирцев» нет.



Фото 2014 года: водоразборная колонка и лавочка, сооруженные «новомирцами» в рамках благоустройства придомовой территории.



Те же лавочка и колонка, фото 2018 года. По благоустройству – всё.

Президентский грант

АНО «Центр перспективного развития «Экогород «Новый мир» под реализацию проекта «Лабиринт «Лес межнационального единства» в парке «Бежин луг – ХХI век» получен президентский грант в размере более 4,6 млн рублей. По утверждению г-жи Вититиной, чтобы воплотить мечту в реальность, нужно почти в два раза больше — 8 миллионов. Недостающую часть «грантополучатели» готовы выплатить из своего кармана… Залезать в него мы, естественно, не станем — интереса нет.

Что там будет дальше — покажет время. А пока, как рассказала Анна Вититина в одном из интервью, на посадочный материал уже истрачено 3 (три) миллиона рублей.

В открытых источниках можно найти и сведения о других грантах, полученных «Новым миром». Например, в 2016 году они получили от регионального правительства еще 900 тысяч рублей на развитие.

Не верь глазам своим!

В презентациях лабиринта «Лес межнационального единства» используются эффектные картинки, на которых объект выглядит исключительно красиво. Однако эти изображения являются лишь фантазийными ЭСКИЗАМИ, сделанными полтора года назад молодым талантливым дизайнером Екатериной Харитоновой (ландшафтная студия «Живая картина»).

– Анна (Вититина. — Прим. ред.) попросила оформить красиво и красочно схему лабиринта, которую она мне прислала в виде чертежика в ландшафтной программе, — поделилась Екатерина с корреспондентами Myslo, — Я сделала на ее основе эскизный план зонирования. Без уточнения растений, без дополнительных инженерных чертежей, только эскизы. Работала в качестве волонтера, без оплаты. Это было зимой 2016-2017 гг., полтора года назад. Больше проекта я не касалась.

Название «Бежин луг» надо заслужить!

«Новомирцы» повсюду декларируют близость своих проектов к традициям русской литературы, в частности — к творчеству Ивана Сергеевича Тургенева. Поэтому, наверное, бесцеремонно взяли да и присвоили «парку» раскрученное имя — «Бежин луг».

Заведующая филиалом музея-заповедника «Бежин луг» Александра Афанасьевна Кузнецова в беседе с корреспондентами Myslo посетовала на то, что организация «Новый мир» использует название воспетой Тургеневым местности исключительно для придания узнаваемости, яркости своему проекту. Ничего общего с Бежиным лугом у них на самом деле нет. «Это название многие знают со школы, оно у людей ассоциируется с чем-то хорошим, родным. Такое название надо заслужить!»

Хватит ли сил?

Александр Николаевич Банько, глава администрации муниципального образования Тургеневское Чернского района:

Александр Банько – Проект «Лабиринт» интересный и масштабный. Верю, что у ребят всё получится и растения приживутся. Вернее, надеюсь на это. Надо вкладывать огромное количество труда, буквально жить там, на площадке, — поливать, оперативно заменять погибшие растения на новые. А то будет то же самое, что с сиренью Победы и другими посадками. Руки рабочие нужны, а их недостаточно — фактически занято всего пять человек…

Лет через 5-6 увидим, получилось ли что-то или нет, сейчас говорить рано.

Зачем и кому это нужно?

Такие вопросы, как правило, задают себе люди, начинающие какое-либо дело. Ответьте, господа Едлины и Вититина, зачем сажать и тем более «возрождать» лес в лесу? Кто по доброй воле поедет за 130 вёрст от Тулы, чтобы посмотреть на растения, которые и без того мирно растут и цветут в городских парках и на дачных участках? Где туляки могут увидеть отчёты за гранты, полученные «АНО «Экогород «Новый мир» и КФК «Экорепка»?

И напоследок — вопросы к тульским чиновникам. Кто принимает решения о выдаче средств налогоплательщиков на «социально значимые» проекты (или прожекты)? Какие рычаги используются для надлежащего контроля за расходованием этих средств и выполнением обязательств по грантам?

P. S. Месяц назад представители Общественной палаты региона (как раз те, кто за реализацией проектов, созданных на гранты, наблюдает) навещали лабиринт.

Из отчета на «Открытом регионе»: «Руководители Общественной палаты ознакомились с ходом реализации проекта по президентскому гранту. Оценили масштабы и важность создания ландшафтного парка, а также приняли участие в посадке яблонь «Президентской аллеи» леса».

Масштабы и важность. Может, мы придираемся и лес-лабиринт сможет выжить и будет кого-то радовать? Или же деньги президентских грантов потрачены зря? Что вы думаете об этом, дорогие читатели? Ждем откликов в комментариях!

А еще просим считать этот материал открытым обращением в прокуратуру Тульской области.