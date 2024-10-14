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Сектанты или шутники? Туляки обнаружили загадочные символы на деревьях в лесу

Сектанты или шутники? Туляки обнаружили загадочные символы на деревьях в лесу

В пресс-службе местной епархии не исключают религиозно-мистическую мотивацию создателей этих изображений.

Жители посёлка Хомяково обнаружили в лесу странные изображения на деревьях. Местные задались вопросом: уж не проделки ли это сектантов?

— Раньше мы никогда не сталкивались с чем-то подобным в нашей области. Сложно сказать, с какой целью были созданы эти изображения. Просто кто-то пошутил? Но для простой «шутки» слишком трудоемко. Помимо тщательной прорисовки, авторы изображений приложили усилия, чтобы вырезать или выдолбить часть древесного ствола. Возможно, это были «ролевики» или «вольные художники». Однако нельзя исключать и религиозно-мистическую мотивацию создателей этих изображений, — прокомментировали лесной перформанс в пресс-службе Тульской епархии.

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Кроме этого, в епархии отметили, что неясным остается то, для чего несколько стволов обмотаны красной изолентой:

— Одно ясно: эти «шутники» испортили немало деревьев, которые из-за повреждённых стволов могут погибнуть.

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