Сектанты или шутники? Туляки обнаружили загадочные символы на деревьях в лесу

Жители посёлка Хомяково обнаружили в лесу странные изображения на деревьях. Местные задались вопросом: уж не проделки ли это сектантов?

— Раньше мы никогда не сталкивались с чем-то подобным в нашей области. Сложно сказать, с какой целью были созданы эти изображения. Просто кто-то пошутил? Но для простой «шутки» слишком трудоемко. Помимо тщательной прорисовки, авторы изображений приложили усилия, чтобы вырезать или выдолбить часть древесного ствола. Возможно, это были «ролевики» или «вольные художники». Однако нельзя исключать и религиозно-мистическую мотивацию создателей этих изображений, — прокомментировали лесной перформанс в пресс-службе Тульской епархии.

Кроме этого, в епархии отметили, что неясным остается то, для чего несколько стволов обмотаны красной изолентой:

— Одно ясно: эти «шутники» испортили немало деревьев, которые из-за повреждённых стволов могут погибнуть.