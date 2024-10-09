Администрация Тулы вместе с депутатами высадили клёны во дворе дома в Советском округе

Фото Дмитрия Дзюбина.

9 октября во дворе одного из домов в Советском округе администрация города вместе с депутатами гордумы высадила целую аллею краснолистных кленов.

— От лица жителей нашего дома я обратилась на прием к главе города Алексею Алоисовичу Эрку, — рассказала одна из жительниц, муж которой сейчас находится в зоне СВО. — Наш дом — это новый жилой фонд, озеленения здесь явно недостаточно. К тому же озеленение города — всегда хорошая инициатива. Приятно, что и глава города, и глава администрации Тулы ее поддержали! И реализовали в самые короткие сроки.

Глава города Алексей Эрк:

— Сегодняшнее мероприятие — отличный пример взаимодействия активных жителей, депутатов и администрации города. Ко мне на мой первый личный прием пришла жительница Советского округа, жена участника специальной военной операции. Она рассказала, что ее микрорайон недостаточно озеленён. Администрация нас поддержала, выделила вот такие красивые саженцы клёнов. Мы оперативно собрались, согласовали с жителями день и время посадки. И сегодня с администрацией и депутатским корпусом посадили эту прекрасную аллею!

— И пока наши парни героически защищают независимость нашей страны, мы здесь, в тылу, обязаны помогать им и их семьям всем, чем можем, создавать им комфортные условия для жизни и поддерживать их инициативы, — подчеркнул Алексей Эрк.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— Озеленению города администрация всегда уделяет повышенное внимание. В этом году мы планируем высадить в Туле более 6500 деревьев и кустарников, потому что понимаем: это не просто эстетика наших улиц, это ещё и чистый воздух. В этом году у нас было определено более 60 локаций для посадки деревьев.

Здесь же с предложением посадить аллею выступили жители. Уверен, такие инициативы еще будут поступать к нам, а мы с удовольствием поддержим жителей в стремлении сделать дворы ещё красивее, благоустроеннее.

Анастасия Дементьева, первый заместитель председателя Тульской городской Думы: