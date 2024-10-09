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К 90-летию Генриха Гиндеса: в Тульской областной филармонии состоится большой концерт
Фото из архива Myslo и предоставлено Тульской областной филармонией.

К 90-летию Генриха Гиндеса: в Тульской областной филармонии состоится большой концерт

Большинство творческих начинаний Гиндеса стали судьбоносными не только для коллектива филармонии, но и для культуры Тульского региона в целом.

Генрих Самойлович Гиндес (1934-2003) родился в Одессе, 19 октября. И именно 19 октября в 17.00 в Тульской областной филармонии состоится концерт Губернаторского духового оркестра, посвященный его юбилею.

Генрих Гиндес — композитор, дирижёр, педагог, заслуженный работник культуры РФ. Он возглавлял Тульскую областную филармонию с 1993 по 2003 годы.

Многие из созданных при непосредственном участии Генриха Самойловича коллективов Тульской филармонии существуют и активно развиваются и в наши дни. Среди них — Губернаторский духовой оркестр, который был создан по инициативе Гиндеса в 1995 году и к которому у Генриха Самойловича всегда было особенное отношение.

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В консерватории он получил специальности преподавателя школ военно-музыкантских воспитанников и начальника военного ансамбля, 1956 году по распределению попал в Тулу, где стал военным дирижером оружейно-технического училища (позже оно было переименовано в артиллерийское). Одновременно с работой в училище был дирижером гарнизона, начальником гарнизонной военно-оркестровой службы. В должности начальника оркестра Тульского высшего артиллерийского инженерного училища Гиндес служил 34 года…

Концерт Губернаторского духового оркестра (главный дирижер — Владимир Леер) станет музыкальным приношением филармонии в честь 90-летия со дня рождения Генриха Гиндеса, данью глубочайшей признательности человеку, оказавшему огромное влияние на профессиональную судьбу нескольких поколений тульских музыкантов.

В концерте также примут участие мужской вокальный ансамбль «Куликово поле», фольклорный ансамбль «Услада» и солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова Ольга Васильева (гусли звончатые, Москва).

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