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Тулякам стал доступен электронный каталог научной библиотеки музея «Ясная Поляна»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Тулякам стал доступен электронный каталог научной библиотеки музея «Ясная Поляна»

Читатели могут отправить запрос на выдачу книг в читальном зале, заказать тематическую библиографическую справку или оцифровку печатных изданий.

Все, кто интересуется жизнью и творчеством Л. Н. Толстого, получили возможность воспользоваться электронным каталогом яснополянской научной библиотеки. Каталог доступен ЗДЕСЬ.
 
Научная библиотека музея-усадьбы «Ясная Поляна» была открыта в 1928 году к 100-летнему юбилею Толстого. Фонд библиотеки постоянно пополняется. Сегодня он составляет более 65 тысяч единиц хранения: книги, журналы, вырезки из газет и журналов. Это обширное собрание литературы о писателе, отраженное в разветвленном тематическом каталоге, а также книги по русскому и зарубежному литературоведению, музееведению, истории, краеведению, искусству, справочники и энциклопедические издания.
 
Библиотека располагается на территории гостиничного комплекса музея-усадьбы.
 
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