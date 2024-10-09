Тулякам стал доступен электронный каталог научной библиотеки музея «Ясная Поляна»

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Все, кто интересуется жизнью и творчеством Л. Н. Толстого, получили возможность воспользоваться электронным каталогом яснополянской научной библиотеки. Каталог доступен ЗДЕСЬ

Научная библиотека музея-усадьбы «Ясная Поляна» была открыта в 1928 году к 100-летнему юбилею Толстого. Фонд библиотеки постоянно пополняется. Сегодня он составляет более 65 тысяч единиц хранения: книги, журналы, вырезки из газет и журналов. Это обширное собрание литературы о писателе, отраженное в разветвленном тематическом каталоге, а также книги по русскому и зарубежному литературоведению, музееведению, истории, краеведению, искусству, справочники и энциклопедические издания.

Библиотека располагается на территории гостиничного комплекса музея-усадьбы.

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