Дефицит кадров: в тульском здравоохранении на 1 вакансию приходится 1,1 резюме

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Эксперты выяснили, в каких регионах страны врачам предлагают самые высокие зарплаты и где специалистов больше всего не хватает. Средняя предлагаемая врачам зарплата составила 93800 рублей (учитывались вакансии как государственных, так и частных клиник).

В лидерах Сахалинская область – здесь врачам готовы платить почти 152000 рублей в месяц. Также в топе Чеченская республика (150000 рублей), Республика Саха (135100 рублей), Ямало-Ненецкий АО (129800 рублей) и Москва (129600 рублей).

В Тульской области согласно аналитическому центру «Люди в цифрах» средний диапазон зарплат врачей в этом году – от 60 до 100 тысяч рублей. Больше всего вакансий в сфере здравоохранения, по данным за 3 квартал 2024, было открыто в Москва – 15,6% от всех подобных предложений по России.

В Тульской области было открыто более 500 вакансий – это 0,7% от общего числа. Аналитики уточняют, что в нашем регионе наблюдается выраженный дефицит медиков – на одну вакансию приходится 1,1 резюме (при норме от 4 до 8).