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Где в Туле не будет света 9 октября

Где в Туле не будет света 9 октября

В среду плановые отключения пройдут с 9.00 до 17.00.

Публикуем список адресов:

  • ул. Жуковского, 4-32 (чётн.), 5-25 (нечётн.), 6-а, 14/1, 15-а, 21/1, 24-а, 8-г, 10, 12, 27, 29, 31,
  • Южный пр-д, 5,
  • ул. Каминского, 3, 4-а, 4-б, 7, 8, 9, 10,
  • ул. Жуковского, 38,
  • ул. Тургеневская, 33,
  • пр-т Ленина, 111-б, 113-а, 111, 109-а, 111-а,
  • ул. Академика Павлова, 1-г, 1-д, 1-в,
  • ул. Н. Руднева, 56-в, 60-а, 56-б, 56-в,
  • Красноармейский пр-т, 7-б, 7-а, 9, 11, 11-а, 11-г,
  • ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5,
  • ул. Братьев Жабровых, 6,
  • пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 7, 8-22 (чётн.),
  • пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
  • 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 71, 73,
  • пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • Одоевское шоссе, 21, 19, 52, 56, 58, 27-а,
  • 11-й пр-д, 61, 63, 72, 74.

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