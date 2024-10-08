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В октябре сотрудники Росреестра ответят на вопросы туляков

В октябре сотрудники Росреестра ответят на вопросы туляков

В региональном Управлении ведомства пройдут тематические горячие линии.

Жители смогут обратиться к экспертам за правовой и консультационной помощью, по различным вопросам в сфере земли и недвижимости.

В четверг, 10 октября, будут проводиться консультации по вопросам кадастровой оценки недвижимости. Специалисты расскажут, как узнать кадастровую стоимость объекта, из чего она складывается и куда подать заявление о её пересмотре. Телефон: 8(4872)77-33-18.

14 октября пройдёт горячая линия, посвящённая государственному земельному надзору. Будут даны разъяснения на тему самовольного занятия земель, обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению, лицензирования геодезической и картографической деятельности, а также получения выписок из реестра лицензий. Телефон: 8(4872)77-34-12.

25 октября эксперты расскажут о контроле и надзоре в сфере саморегулируемых организаций (СРО), об обязанностях арбитражных управляющих при банкротстве физических и юридических лиц. Телефон горячей линии 8(4872)77-34-08.

Во все дни звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

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