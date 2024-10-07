  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Председателем Тульской областной Думы избран Андрей Дубровский - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Председателем Тульской областной Думы избран Андрей Дубровский
Фото Татьяны Алексеевой.

Председателем Тульской областной Думы избран Андрей Дубровский

Сегодня, 7 октября, на первом заседании облдумы 8-го созыва избрали главного регионального депутата.

Председателем Тульской областной Думы избран Андрей Дубровский. Его выдвинула партия «Единая Россия». Голосование было тайным. За Дубровского проголосовали 33 депутата единогласно.

Андрей Дубровский недавно вернулся из зоны СВО, был награжден орденом Мужества.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:45 −4
Другие статьи по темам
Событие
председатель ТОД
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На книжном фестивале дети писателя получили награду за своего отца
На книжном фестивале дети писателя получили награду за своего отца
В Тульской области прибывшим курянам и белгородцам подарят сертификаты на покупку теплых вещей
В Тульской области прибывшим курянам и белгородцам подарят сертификаты на покупку теплых вещей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.