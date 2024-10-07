Фото Татьяны Алексеевой.

Председателем Тульской областной Думы избран Андрей Дубровский. Его выдвинула партия «Единая Россия». Голосование было тайным. За Дубровского проголосовали 33 депутата единогласно.

Андрей Дубровский недавно вернулся из зоны СВО, был награжден орденом Мужества.

Также на заседании Тульской областной Думы выбрали сенатора в Совфед от Тульской области. Им стал Михаил Борщев. Бывший председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев — второй сенатор, выдвинутый губернатором, — сегодня уже приступил к своим обязанностям в Совете Федерации.