Тульский депутат Андрей Дубровский отправится на службу в зону СВО

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Он отметил, что желание присоединиться к солдатам было у него уже давно.

Депутат облдумы Андрей Дубровский заключил контракт, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Тульской областной Думы.

С первых дней СВО народный избранник поддерживал бойцов.

— Инструкторы нашей общественной организации «Оружейная столица» занимаются подготовкой мобилизованных, добровольцев и контрактников. Постоянно отправляем на фронт дополнительное снаряжение, обмундирование, оборудование — в общем все, что необходимо нашим защитникам. Каждый раз, когда доставлял на фронт эти грузы, было желание присоединиться к нашим ребятам. Поэтому принял решение отправиться в зону СВО, — рассказал Андрей Дубровский. — Вместе со мной отправляется команда профессионалов, наших инструкторов. Победа будет за нами!

Данное решение председатель облдумы Николай Воробьев прокомментировал так:

— Андрей Владимирович — сильный, мужественный человек. Он вносит большой вклад в поддержку наших защитников. Мы гордимся им, гордимся всеми нашими героическими земляками, которые защищают интересы Родины, — отметил председатель областной Думы Николай Воробьев.