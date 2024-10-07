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В Тульской области прибывшим курянам и белгородцам подарят сертификаты на покупку теплых вещей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прибывшим курянам и белгородцам подарят сертификаты на покупку теплых вещей

Каждый взрослый получит по 15 тысяч, ребенок — по 10 тысяч.

Тульские предприятия, общественные организации и жители собрали более 92,5 миллиона рублей в помощь курянам и белгородцам. Директор Фонда развития промышленности региона Екатерина Виноградова отметила, что в Белгородскую область перечислили 30 миллионов рублей. Такую же сумму в ближайшее время направят в Курскую область. 

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил собрать информацию о потребности курян и белгородцев, которые проживают в пунктах временного размещения, в теплых вещах.

— В Тульской области проживает более 1500 жителей из Курской и Белгородской областей, в том числе 589 детей. Предлагаем предоставить им сертификаты по 15 000 рублей на каждого взрослого и по 10 000 — на каждого ребенка для приобретения на маркетплейсе необходимых вещей. Для этого потребуется порядка 20 млн рублей, — отметила министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова.

Глава региона поддержал это предложение. Сертификаты подарят жителям до 12 октября.

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Автор:
сегодня, в 14:44 −2
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