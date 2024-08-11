Депутат Тульской областной Думы Андрей Дубровский награжден Орденом Мужества

За храбрость и героизм, проявленное мужество в ходе выполнения боевых задач Орденом Мужества награжден депутат Тульской областной Думы Андрей Дубровский. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев.

«Позвонил Андрею Владимировичу, поздравил с этой высокой наградой. Гордимся Андреем! Гордимся всеми нашими парнями, которые героически выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации, защищая интересы нашего государства и шаг за шагом приближают Победу!», — написал глава региона.

Дубровский Андрей Владимирович

Дата рождения — 26.11.1982



Депутат Тульской областной Думы 7-го созыва от Богородицка. Заместитель председателя комитета по вопросам собственности и земельным отношениям. Член фракции «Единая Россия»

Сведения об образовании:

Высшее, НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», специалитет, специальность — юрист



Сведения о трудовой деятельности:

С 2009 г. по 2010 г. — техник по труду ООО «Эталонстрой»;

с 2010 г. по 2013 г. — директор МУК «Парк культуры и отдыха»;

2014 г. — заместитель директора по безопасности ООО «ДОН»;

с 2015 г. по настоящее время — заместитель директора по безопасности ООО «Правда»;

с 2019 г. по настоящее время — заместитель директора по безопасности ООО «Юрконсалтинг-Тула» (по совместительству)



Сведения о наградах:

2017 год — благодарность президента Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация Практической Стрельбы России» и председателя Центрального совета за большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по практической стрельбе из карабина 2017 года в России;

2018 год — благодарность главы администрации муниципального образования Узловский район;

2020 год — Благодарность губернатора Тульской области за эффективную работу, высокий профессионализм и активное участие в решении приоритетных общественно-политических задач



Информация об общественной деятельности:

С 2017 года — председатель Совета регионального отделения Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация Практической Стрельбы России» Тульской области



Семейное положение:

Не женат